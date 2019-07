Notable EPL transfer arrivals

ARSENAL

Dani Ceballos (Real Madrid, on loan)

William Saliba (Saint-Etienne, but out on loan until 2020/21)

ASTON VILLA

Wesley (Club Brugge)

Tyrone Mings (Bournemouth)

Douglas Luiz (Manchester City)

BOURNEMOUTH

Lloyd Kelly (Bristol City)

Philip Billing (Huddersfield Town)

BRIGHTON & HOVE ALBION

Leandro Trossard (Genk)

Matt Clarke (Portsmouth)

BURNLEY

Erik Pieters (Stoke City)

Jay Rodriguez (West Bromwich Albion)

CHELSEA

Mateo Kovacic (Real Madrid)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

CRYSTAL PALACE

Jordan Ayew (Swansea City)

EVERTON

Andre Gomes (Barcelona)

Fabian Delph (Man City)

LEICESTER CITY

Ayoze Perez (Newcastle United)

Youri Tielemans (AS Monaco)

LIVERPOOL

Sepp van den Berg (PEC Zwolle)

Harvey Elliott (Fulham)

MANCHESTER CITY

Angelino (PSV Eindhoven)

Rodri (Atletico Madrid)

MANCHESTER UNITED

Daniel James (Swansea)

Aaron Wan-Bissaka (Palace)

NEWCASTLE UNITED

Joelinton (Hoffenheim)

NORWICH CITY

Ralf Fahrmann (Schalke 04, on loan)

Patrick Roberts (Man City)

SHEFFIELD UNITED

Phil Jagielka (Everton)

Dean Henderson (Man United, on loan)

Lys Mousset (Bournemouth)

SOUTHAMPTON

Danny Ings (Liverpool)

Che Adams (Birmingham City)

TOTTENHAM HOTSPUR

Tanguy Ndombele (Lyon)

WATFORD

Craig Dawson (West Brom)

WEST HAM UNITED

Pablo Fornals (Villarreal)

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Raul Jimenez (Benfica)

Jesus Vallejo (Real, on loan)