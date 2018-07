Sports TV listings

On TV

FOOTBALL

WORLD CUP

TOMORROW:

SEMI-FINAL 1: FRANCE v BELGIUM

Singtel TV Ch 141, StarHub TV Ch 222

(Fifa World Cup) & MediaCorp okto,2am

THURSDAY:

SEMI-FINAL 2: CROATIA v ENGLAND

Singtel TV Ch 141, StarHub TV Ch 222

(Fifa World Cup) & MediaCorp okto, 2am

SATURDAY:

THIRD-PLACE PLAY-OFF

Singtel TV Ch 141 & StarHub TV Ch 222

(Fifa World Cup), 10pm

SUNDAY:

FINAL

Singtel TV Ch 141, StarHub TV Ch 222

(Fifa World Cup) & MediaCorp okto, 11pm

TENNIS

WIMBLEDON

TODAY:

DAY 8

Singtel TV Ch 114/115/116 & StarHub TV

Ch 208/209/210 (FOX Sports/FOX Sports 2/FOX Sports 3), 8pm

TOMORROW:

DAY 9

Singtel TV Ch 114/115/116 & StarHub TV

Ch 208/209/210 (FOX Sports/FOX Sports 2/FOX Sports 3), 8pm

THURSDAY:

DAY 10

Singtel TV Ch 114 & StarHub TV Ch 208 (FOX Sports), 8pm

BADMINTON

THAILAND OPEN

FRIDAY:

QUARTER-FINALS

StarHub TV Ch 201 (Hub Sports 1), 4pm

SATURDAY:

SEMI-FINALS

StarHub TV Ch 201 (Hub Sports 1), 2pm

GOLF

SCOTTISH OPEN

THURSDAY:

DAY 1

StarHub TV Ch 204 (Hub Sports 4), 5.30pm

FRIDAY:

DAY2

StarHub TV Ch 204 (Hub Sports 4), 5.30pm

MMA

UFC

SUNDAY:

DOS SANTOS v IVANOV

Singtel TV Ch 114 & StarHub TV Ch 208

(FOX Sports), 10am

MOTO GP

GRAND PRIX OF GERMANY

FRIDAY:

PRACTICE SESSION 1 & 2

Singtel TV Ch 115/116 & StarHub TV Ch 209/210 (FOX Sports 2/FOX Sports 3), 2.55pm & 7.05pm

SATURDAY:

PRACTICE SESSION 3 & QUALIFYING

Singtel TV Ch 115/116 & StarHub TV Ch 209/210 (FOX Sports 2/FOX Sports 3), 2.55pm & 6pm

SUNDAY:

RACES

Singtel TV Ch 115/116 & StarHub TV Ch 209/210 (FOX Sports2/FOX Sports 3), 4.30pm

All telecasts live unless stated. For the latest, check www.singteltv.com.sg & www.starhub.com/tv

* Programme times are subject to change.