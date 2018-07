Sports TV Listings

Watch them live

FOOTBALL

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

TOMORROW:

ARSENAL v CHELSEA

tv.toggle.sg, 3.05am

SUNDAY:

INTER MILAN v LYON

tv.toggle.sg, 2.05am

REAL MADRID v JUVENTUS

tv.toggle.sg, 6.05am

AC MILAN v BARCELONA

tv.toggle.sg, 8.05am

PRE-SEASON FRIENDLIES

TOMORROW:

MLS ALL-STARS v JUVENTUS

StarHub TV Ch 202 (Hub Sports 2), 7.45am

FRIDAY:

RB LEIPZIG v HUDDERSFIELD

StarHub TV Ch 202 (Hub Sports 2), 11pm

SATURDAY:

ANGERS v WEST HAM

StarHub TV Ch 201 (Hub Sports 1),12.25am

EVERTON v VALENCIA

StarHub TV Ch 202 (Hub Sports 2), 10pm

WOLVES v VILLARREAL

StarHub TV Channel 112/205 (Hub Sports Arena) & 76.25MHz, 10pm

SUNDAY:

VFB STUTTGART v ATLETICO MADRID

StarHub TV Ch 202 (Hub Sports 2), 10.45pm

MONDAY:

BAYERN MUNICH v MAN UNITED

StarHub TV Ch 202 (Hub Sports 2), 2.15am

AFC CUP

TODAY:

CERES NEGROS v HOME UNITED

Singtel TV Ch 114 & StarHub TV Ch 208 (FOX Sports), 7.20pm

FA COMMUNITY SHIELD

SUNDAY:

CHELSEA v MAN CITY

Singtel TV Ch 111 (mio Sports), 9.55pm

BADMINTON

WORLD CHAMPIONSHIPS

TODAY:

DAY 3 (ROUND OF 32)

StarHub TV Ch 201 (Hub Sports 1),10am

TENNIS

CITI OPEN

TOMORROW:

DAY 3

StarHub TV Channel 112/205 (Hub Sports Arena) & 76.25MHz, 4am

GOLF

FIJI INTERNATIONAL

TOMORROW:

DAY 1

StarHub TV Ch 204 (Hub Sports 4), 9.30am

WOMEN'S BRITISH OPEN

TOMORROW:

DAY 1

Singtel TV Ch 115 & StarHub TV Ch 209 (FOX Sports 2), 6pm

BRIDGESTONE INVITATIONAL

FRIDAY:

DAY 1

StarHub TV Ch 204 (Hub Sports 4), 1.30am

BARRACUDA CHAMPIONSHIP

FRIDAY:

DAY 1

StarHub TV Ch 201 (Hub Sports 1),6.30am

