Gallops by Friday's runners

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

CLASS 2 - 1,200M

Mr Clint * (R Iskandar) 35.4. Curvature (M Rodd) 36.6. Dinghu Mountain pace work. Paparazzi (M Kellady) 37.4.

Monday: Autumn Rush 37.8. Raise No Doubt 36.9 Eagle Eye * 37.4. Elite Power * (JP van der Merve) 37.9. Sacred Rebel * (R Zawari) 346. Gingerella * 36.4. Al Green (B Thompson) 38.2. Elite Remarkable (Zawari) 36.9. Quarter Back * 37.8.

CLASS 4 - 1,600M

Golazo gallop. Value Of Justice (Iskandar) 38.9. Flying Yellow 37.1. Dreamer Legend 39.1. Parador 38.

Monday: Our Pinnacle * (I Amirul) 39. Sacred Sea (MM Firdaus) 37.1. Lim's Rhythm (B Woodworth) 35.7. Yaya Papaya * 35.4. Prince Pegasus (S Noh) 37.1. O'Reilly Star (AB Riduan) 36.1. Heng Kingdom 38.4.

CLASS 4 (1) -1,000M POLY

Emchanted Mister * 35.1. Asia Spirit (T Rehaizat) canter/39.1. Mach pace work. Nadeem Sapphire gallop. Ocean Master (CC Wong) 41.7.

Monday: Time To Rock (K A'Isisuhairi) 36.7. Man Of Mystery * (van der Merve) 34.3. Jumpin Jack (T Krisna) 35.7.

CLASS 4 (2) - 1,000M POLY

Ottawa * 40.8. First Choice 43.6. Good Catch 43.1. Best Wishes (A'Isisuhairi) 38.8. My Miracle (M Lerner) 39.4. Basilisk (Z Zuriman) 45.7.

Monday: Fulife King (Woodworth) 39.5. Win Mak Mak (A'Isisuhairi) 36.1. Stock Broker 36.5. Master Of Malibu * (van derMerve) 35.7. Libeccio 42.3.

CLASS 5 - 1,200M

Grand Knight 45.9. Lucky Tiger 40.8. Sun Elizabeth (M Zaki) 42.1. Diamond King * (J See) 39.7. Royal Pavilion (J Powell) 38.1. Wira Sakti 39.3.

Monday: Cloudburst (van der Merve) 36.3. Eddie Gray 39.5. Obstacle Free (Woodworth) 36.5.

MAIDEN - 1,200M POLY

Super Tickets 43.3. White Truffle 43.1. Paciific Ocean (Zuriman) 36.8. Stella Polare (Lerner) 42.1. Plucky Lad 37.4.

Monday: Bejewelled (Noh) 35.8. Accumulation * (Firdaus) 35.8. Mont Choisy * (Krisna) 38.5.

RESTRICTED MAIDEN (1) - 1,200M

Yulong Express * (Powell) 34.1. Champion King (J See) 39.8. Ma Bao Bao 43.3. Fairy's Wing (T See) 45.5. Pisca Pisca 41.1. No Regrets (Powell) 37.4.

Monday: Dawning Gold * 37.6. Gravel Road (Thompson) 37.8. On Line * (J Azzopardi) 37.1. Invisible 43.9. Golden Dash (van der Merve) 38.6.

RESTRICTED MAIDEN (2) - 1,200M

Fight To Victory (Woodworth) 43.2. Adipson canter/44.2. Born To Win (Rodd) 40.1. Easy South East * (Thompson) 44.7. Joyful Aspiration (Zuriman) 38.1. River Treasure 43.3. Etwas Neues (Lerner) gallop. Darling 41.1. Boom Shakalaka (Kellady) 37.4.

Monday: Happy Lucky Star (Amirul) 37.8. Lim's Travel (Amirul) 40. Mowgli 42/36. Prime Time * 37.8.