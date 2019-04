Gallops by Sunday's runners

RACE 1

Optimum Star (M Lerner) 44.5. Majulah (K A'Isisuhairi) 37.5. Standout H 36.9. Lucky Boy (WS Chan) 40.5.

RACE 2

Royal Pavilion H (M Kellady) 37.3. Mr Alfonso (JP van der Merve) 38.7. Raise Me Up 39.4. River Treasure 38.8. Helushka (B Woodworth) 38.7. Admiral Winston (A'Isisuhairi) 36.6.

RACE 3

Arc Triumph H 36.1. Time To Rock 35.9. Win Mak Mak (A'Isisuhairi) 37.3. Southern Wind H (Woodworth) 36.5.

RACE 4

Super Tickets 36.5. Orient Express H (M Rodd) 39.9. Ka Chance (MM Firdaus) 38.8. Bejewelled (Woodworth) 38.8. Colour Paint H (T See) 37.2. Sun Elizabeth (M Zaki) 39.3. Pakatan Express (CK Ng) 37.7.

RACE 5

Lonhro Gold H 38.3. Bringer Of War H (J Powell) 37.3. Man Of Mystery (R Zawari) 36.6. My Gold (See) gallop. Master Of Malibu H (N Juglall) 35.8. Ottawa H 42.4. Dash H 41.1. Horse King 38.5.

RACE 6

Elite Tripleeight (Ng) 44.6. Mighty Phoenix (T Rehaizat) 37.2.

RACE 7

I'm A Conqueror H (I Saifudin) 37.2. Stardice H (S Noh) pace work. Mo Almighty H 38.1. Federation H (Zawari) 34.5. Axel 34.5.

RACE 8

Gold Reward (Rodd) 38.7. Caribbean Lady 38.9. Zulu Warrior (D Moor) 39.3.

Lim's Rhythm H (Woodworth) 36.1. Blitz Power H (Powell) 38.4. Verizon H 36.2. Foresto H (R Iskandar) 37.5.

RACE 9

Satellite Winner (Juglall) 38.1. Super Speed H 36.7. Little Master pace work.