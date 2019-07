Guide to Kranji trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON FRIDAY

(SG2) (2YO) (SW) - 1,200M

No Regrets * (J Powell) 38.2. Rocket Star * (D Moor) 38.8. Boom Shakalaka * (M Kellady) 45. Charming Diamond * (Kellady) 37.9. Golden Dash * (C Murray) 38.8. * otshots Slam * (Powell) 37.9. Thai Boy (Murray) 36.4. Beauty Diva 39.5.

MONDAY: Big * earted * 37.7. Admiral Winston * (JP Van Der Merwe) 41.1. Mister Dynamo/pace work. Water Rocket (Murray) 36.2.

CLASS 3 - 1,200M

Revolution * (V Duric) 39.9. Silkino 36.1.

Arc Triumph 39.5.

MONDAY: N ova Vocal * (R Zawari) 36.2. Raheeb * 35.7. Unconquered * (I Amirul) 39.5. Wassergeist * (Kellady) 41.5. Red Dawn (Kellady) 37.3.

CLASS 4 - 1,800M

Golazo (S Noh) 40.7. Mr Dujardin 38.2. Wind Trail (CC Wong) 40.7. Boy Next Door canter/40.3. Mr Bacharach (Kellady) 38.2. Mr David (Moor) 38.5. Money King (J See) 39.4. Value Of Justice (Merwe) 41.1.

Humdinger 38.5. Sun Pittsburgh * (M Zaki) 37.2.

MONDAY: Yulong * onor (T Krisna) canter/36.1. Military Chairman (B Thompson) 39.5. Don De La Vega * 37.3. Big Regards 41.1.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Guilty Pleasures (Powell) 43.8. Leading Cellist (Murray) 41.6. Bringer Of War * (Kellady) My Big Boss (J Azzopardi) 38.2. * ello Michelle (I Saifudin) 40.5. Well Deserved/pace work. Tax Free (Saifudin) 39.8. Xiong Fong 42.5. Spur Me On canter/42.5.

MONDAY: Bahama Mama 42.1.

CLASS 4 (2) - 1,200M

It's Got It All * 36.1. Ottawa * 41.5. Mighty Conqueror * (Saifudin) 40.6. Smart Vintage (Murray) 37.1. River Golden 39.6. Enchanted Mister * 35.7. Metagross (B Woodworth) 37.5. Super Win 36.5. Super Speed 38.9. Fusion Power (Powell) 45.

CLASS 5 - 1,600M

Ordos Legend 43.8. * eng Kingdom 38.4. * orse King * (Moor) 39.1. Roan Ranger 38.5. Jupiter Dragon 40.7. Keep Winning (T Rehaizat) 40.7. King Warrior (Z Zuriman) 39.5.

MONDAY: My First Million * 36.7. Khudawand 43/44. Blue Chip * (Thompson) 38.6. Lucky Tiger (J See) 36.9. Venus De Milo 39.7.

RESTRICTED MAIDEN (1) - 1,100M

Red Roar (Wong) 38.5. River Treasure 41.9. Clarton Fortune (A Syahir) barrier/37.7. General Cheng (Saifudin) 44.7. River Radiance * (Rodd) 38.7. God Of War (Merwe) 40.2. Nova Factor 37.8.

MONDAY: Lincoln Moonlight 37.3. Born To Win * 38.8.

RESTRICTED MAIDEN (2) - 1,100M

Mr Malek (Azzopardi) 38.1. Thai Boy (Murray) 36.4.

MONDAY: Iron Ruler (Azzo) 37.7. Try Mak Mak 36.3. Water Rocket (Murray) 36.2.