Guide to Kuala Lumpur trackwork

TUESDAY'S KUALA LUMPUR TRACKWORK

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SATURDAY

Class 3 - 1,200m:

Laus Deo barrier/35. Conflight pace work. Platoon barrier/35.7

Class 4 (B) - 1,200m:

Pace work: Elite General, Mediator and Ausone. Ghost Emperor barrier/35.7.

Class 4 (B) - 1,200m:

Roc That barrier/35.7. Char Kway Teow barrier/35.7. Kuttner 42.7. Crazy Club pace work. Putmoney Takemoney 38.3. Trumps Up 42.

Class 4 (A) - 1,600m:

Gassur 39.2. King Opera barrier/35.7. Marea Negro barrier/35.7. Big Dallas * 37.6. Pendragon Princess barrier/35.7.

Mogan's Pride 37.2. Spin Fire 41. Karigara canter/39.6. Street Of London 43. Winning Tango 39.8.

Class 5 (A) - 1,200m:

Aussie Eagle 41.2. Germanic barrier/36.6. Love Goes Around barrier/35.4. Satellite Golden canter/38.8. Scottie pace work. Elf's Dream pace work.

Class 5 (B) - 1,200m:

Lim's Greeting canter/39.6. Red Rackham pace work. Mr Epic pace work. Delta Wing pace work. Super Good canter/41.

Class 5 (B) - 1,200m:

Golden Dragon canter/39. Nova General barrier/36.1. Jet Ace 42.Sgfifty barrier/36.1. D'Great Elegance canter/38.6. Teen Angel canter/41.

Class 5 (B) - 1,400m:

D'Great Wall 38.7. Red Eastern canter/41.

Lim's Charge canter/41. Megusto barrier/36.1. Satellite Genius 41.6. Nova Ace 38.2.

Class 5 (B) - 1,400m:

Ami Eleven canter/39. Elegant Dancer barrier/36.6. Magic Ranger 38.4. Vellenex General canter/41.4. Black Diamond canter/37. Special Luck

Spirit Of Speed barrier/36.6.

Class 5 (A) - 1,800m:

D'Great Rise canter/38.9. * appy Eddington barrier/36.6. Lim's Master canter/42.7. Speed Craft barrier/36.6. JJ Star canter/44.8.Fledgeling canter/41.

Polo Master barrier/36.6. Amongst The Stars 40.8.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

Metro A - 1,200m:

Captain Jazz 39.8. Gariza barrier/35.1.

Class 3 - 1,600m:

Mr Scorsese barrier/36.6. Star Strike barrier/35.

Stayer Stakes A - 2,000m:

Order Of The Sun * barrier/35.

D'Great Timing 40.2. Tiger Bay barrier/35.7. Lucky Justice barrier/35. Sunny barrier/36.6. Keep The Justice barrier/35. Confound canter/40. Tarzan 38.6.

Class 4 (A) - 1,100m:

Harveywallbanger canter/41. We're The World canter/41. Paltrow 38.8.

Class 4 (A) - 1,200m:

Elite Silencer 41.7. D'Great Eminence canter/38.7. * igh Tensile barrier/35.7. Elite Gold canter/41.9. Frankly My Dear barrier/35.7.

Class 4 (B) - 1,200m:

Meizu canter/40.8. Segar The Best canter/38.4. Nova Warrior * 35.7. Sun Force 36.4. Bukit Subang 44.2.

Class 5 (A) - 1,200m:

D'Great * awk 42. Nova Eagle 36.4. Endurance canter/38.4.

Class 5 (A) - 1,200m:

Smart Master 35.7. Gallopy Swift barrier/36.4. Barker Road Kid barrier/35.7. Good Vibrations barrier/36.1.

Class 5 (A) - 1,400m:

Believe It Or Not barrier/36.4. Feisty Leo canter/38.8.

Class 5 (A) - 1,400m:

D'Great Achiever canter/39. Magical Talent canter/37.4.

Open Novice - 1,400m:

Good Intentions 43.8. * appy Start barrier/35.7. D'Great Run barrier/35.7.

Volante General barrier/36.6.

M Seven barrier/35.1. Mr Washington barrier/35.7. Tilsworth Joshi 39. Merchant Marine 40. Antheia barrier/36.4. Pacific Pearl barrier/35.9.

Restricted Maiden - 1,200m:

Forsa Eclipse * barrier/36.6. Magic Eclipse 39. D'Great Angel canter/41.1.

WEDNESDAY'S KUALA LUMPUR TRACKWORK

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SATURDAY

Class 4 (B) - 1,200m:

Abebe canter/43.3. Arecibo pace work.

Class 4 (A) - 1,600m:

Winterfell gallop.

Class 5 (A) - 1,200m:

Goldhill Princess canter/pace work.

Class 5 (B) - 1,200m:

Thai Baht pace work.

Class 5 (B) - 1,200m:

Musang King 37.2.

Class 5 (B) - 1,400m:

Frances gallop.

Class 5 (B) - 1,400m:

Special Luck 41.7.

Class 5 (A) - 1,800m:

Nova Legend * 39.8. D'Great Swift canter/pace work.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

Metro A - 1,200m:

Taffetas canter/pace work. The Jeuneyman canter/36.7.

Class 4 (A) - 1,100m:

Harveywallbanger * canter/38.8. Teh Tarik * canter/39.1.

Class 4 (B) - 1,200m:

Scrat 38.2.

Class 5 (A) - 1,200m:

Panca Delima pace work. Immortality canter/pace work. Sandy Might canter/39.8. Dee Majulah canter/39.

Class 5 (A) - 1,200m:

Ebtihaal 36.2.

Class 5 (A) - 1,400m:

Eastern Towkay canter/43. Winning Star 40. Big Paris canter/45.8.

Class 5 (A) - 1,400m:

Champion Face pace work. Machung Star * 37.

Open Novice - 1,400m:

Six Empire 37.2.