Guide to Kuala Lumpur trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

METRO A - 1,200m: Aud Dollar pace work.

Tuesday: Good Baby canter/39.5. Stick Seeker 39.9. Showboy * 36. D'Great Timing pace work. Hip Hip Hooray canter/pace work. God Helps Me canter/38.2.

METRO A - 1,200m: Black Thorn * 39.

Tuesday: Ready To Force canter/38. Maybe canter/gallop. Elite General canter/41. Bach's Air barrier practice. Badcoe barrier/36.9.

CLASS 3 - 1,600m: Tuesday: Brother Wind * barrier/36.6. Cuban Heel 41.8. D'Great Light 35.9. First Command * barrier/36.8.

CLASS 4 (A) - 1,100m: Twentysixtwelve 42.2.

Tuesday: Conflight canter/39.1. Ling Chong * 40.9. Place Your Bet gallop. Mystic Master 39.3. D'Great Rich canter/gallop. Lim's Evolution canter/pace work. Char Siew pace work.

Slow work: Duty First *.

CLASS 4 (A) - 1,400m: Confeat 37.8. Sacred Empire 37.8. Mr Mosa canter/38. El Tordillo * barrier/36.4.

CLASS 4 (A) - 1,600m: Tuesday: Star Invincible barrier/36.6. Hussanator canter/37.3. Elite Gold canter/39.9. High Tensile barrier/36.9. Nana 41.3. Lim's Bullet canter/38.5. Chairman Wind 39.4.

CLASS 5 (A) - 1,100m: Tuesday: Big Century barrier/36.9. Take A Bow 40.8. Mewtwo 39.

CLASS 5 (B) - 1,100m: Super Good * canter/gallop.

Tuesday: Red Rackham 42.3. Once A Thief 37.8. Barker Road Kid 43.2. Will Be Better barrier test. Sea Horizon canter/41. Elite Gustavo barrier/36.4.

CLASS 5 (A) - 1,400m: Magical Talent 38.6.

Tuesday: Catch Me Great canter/pace work. Blue Eyed Boy 41.8. Machung Star canter/pace work. E Supreme 39.7. Air Power canter/40. Street Of London * 37.8. Union Jac 41.5. HK Dollar 43.9.

CLASS 5 (A) - 1,600m: Slow work: JJ Star *.

Tuesday: JJ Star * 39.4. Jeffrey 41.5. Encosta Zone 44. Mr Miura pace work.

OPEN MAIDEN - 1,200m: Happy Buffalo * trot/pace work.

Tuesday: Sacred Tonic 40. Kulim Wings barrier/36.9. Kent The Patchett gallop.

OPEN MAIDEN - 1,600m: Tuesday: Calvados 37. Beautiful One 39.1. Elite Rocket canter/40.3. Lim's Keyway canter/39.9. Ichika Bachika 40. Supreme Supreme 37.8.