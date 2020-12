Guide to Kuala Lumpur trackwork

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY

CLASS 3 - 1,600M

Selangor Star * canter/37. God Helps Me canter/40.8. Semantan Prince * canter/41. Moment Of Justice 39. Song To The Moon 40.4. Isfahan * 38.4.

CLASS 4 (A) - 1,200M

Taffetas * canter/38.3. The Crown Jewel 36.3. Blood Royal canter/38.8. Goodfellas * canter/40. Mr Mosa canter/39.9.

CLASS 4 (B) - 1,200M

Jabbar * 38.7. Mise En Garde 41. Happy Box Six canter/38.2. Trinity Spirit 41.5. Rainbow Fish 40.3. Just Duit 41.8. Platoon canter/40.4.

CLASS 4 (B) - 1,600M

First Light * canter/38.2. Za'eem * 38.2. High Tensile canter/37.8. Bangalore * canter/37.3. General Cheng 38.9. Muhen canter/41.4. One Force 38.5. Voyager 39. Beijing Star 41.4. Nassim canter/37.5. Tarzan canter/39.9.

CLASS 5 (A) - 1,100M

Calm And Tranquil canter/40. D'Great Speed canter/40. D'Great Strike * canter/37.5. Looks Good canter/pace work. Super Dragon 38.4. Hero Champion pace work. Mewtwo 38.8.

CLASS 5 (B) - 1,100M

Sand Bank 38.7. Maharib 40. Winterfell * canter/41.2. Lucky Victory pace work. D'Great Luck 38.9. Lady Boss * 38.

CLASS 5 (A) - 1,600M

Perfect Kiara 45.8. Zilfikar * canter/41. Trinity Revival 38.8. Happy Ghost canter/37. Arecibo * canter/37.9. Lim's Battle galloped.

CLASS 5 (B) - 1,600M

Elite Rocket canter/37.2. Ami Eleven canter/galloped. Fledgeling canter/39.3. Anak Warrior 40.3. Bullish Luck 43.9.

OPEN MAIDEN - 1,300M

Jet Twenty canter/39.5. Andre canter/40.3. Bamsi Bey canter/38.5. Make Dream canter/38.5. The Swan 43.8.

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

METRO A - 1,200M

Elite Invincible 37.8. Violet * 39.7. Hatta * canter/38. Mr Crowe 37.9. Best Tothelign canter/pace work. Premium Rush 41.9. Desire Sky cantyer/42.4. Trinity Grace 42.9. Bringer Of War 41.9.

CLASS 3 - 1,200M

Radical Force * 39. Splendor 43.7. Time To Harvest * canter/36.5. Emperor Taizong * pace work. First Precinct * 39.1. Cerdan 39.2. Good News canter/40. Crazy Dreams canter/40.5.

CLASS 4 (A) - 1,200M

Southern Dragon * canter/pace work. Myo canter/38. D'Great Vulture * canter/39.6. D'Great Journey canter/37. Big Bus galloped. I Am The Boss canter/43.8. Perfect Run canter/41.

CLASS 4 (B) - 1,200M

Ground Attack * 38.4. Kulim Wings 43.3. Walking Thunder 38.8. Vetri * pace work. Elite Beast 36.6. Lim's Sphere 43.6. Powerful Fighter canter/37.8.

CLASS 4 (A) - 1,600M

Bella Veloce * pace work. Star Invincible canter/38.7. Metagross canter/pace work. Trinity Pioneer 39. Triple One Star canter/39.3. General Qin 41.4. Sleepy Joe 38.8.

CLASS 5 (A) - 1,100M

Asia canter/39.9. Spin Fire 43.5. Trumps Up canter/pace work.

CLASS 5 (B) - 1,100M

Winning Tango 42.8. Catapult canter/pace work. Trinity Flying * 39.5. Nova Phoenix 40. Born A Fighter * canter/38.4. Golden Dragon * 40.8.

Nova Dashing 36.7. Magical Talent canter/40.4.

CLASS 5 (A) - 1,600M

Kala Ghoda pace work. Mr Connery canter/38.7.

CLASS 5 (A) - 2,000M

D'Great Swift canter/39.5. Sena Sixtynine canter/pace work. Jeffrey 39.4.

OPEN MAIDEN - 1,300M

Global Army 39.6. Limit Up canter/39.4. Kyo * canter/38. All White canter/pace work.