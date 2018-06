Guide to yesterday's Ipoh trackwork

E-mail this article

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON FRIDAY

CLASS 2 - 1,200m: Spanish Bay 43.2. Tannhauser 42/39. White Hunter 43.2.

Monday: Dinghu Mountain 37.4. Caorunn H (M Kellady) 38.7. Darc Bounty (Y Ruzaili) 39.7. Guilty Pleasures 38.7. Tales Of Summer H 38.1.

CLASS 3 - 1,000m: Andado (C Grylls) 36.9. Charger 43. Lord O'Reilly H (R Curatolo) 35.1. Lim's Blast (D Moor) 40.6. Billy Mojo 40.6.

Monday: Ettijah H 43.7. Unconquered (Ruzaili) 40.2. Most Favorite H (M Kellady) 37.7.

CLASS 4 PREMIER - 1,200m: Crazy Times H 37.1. Mr Whitaker (M Kellady) 36.9. D'Great Boss H (M Ewe) 39.3. Board Walk (N Juglall) 40.1. Ladrone H (Kellady) 38.4. Ocean General canter/39.6. Land Below D Wind (I Saifudin) 36.9. Gannet H canter/37.4.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,200m: Basilisk pace work. Country Boss H (CC Wong) 36.1. Key Success H (WS Chan) 39.9. Pratt Street (J Powell) 38.1. Across The Sea (O Placais) 36.5. Satellite Kingdom (Moor) 37.9. Parker (N Zyrul) 38.8. Prince Alexander (TH Koh) canter/39.4.

Monday: Hero I Am H (Kellady) 39.7. Elena Of Avalor H 38.6. Big Guardian 38.6.

CLASS 5 - 1,700m: Military Alliance (Ewe) 38.1. Mongolian Chief H (Curatolo) canter/37.8. The One H (A Munro) canter/39.6. Evertrust 36.1. Balkan Challenger 37.3. Grand Paris H (CK Ng) 36.3. Lam Edition 39.1.

Monday: Chairman Wind H 39.7. Spirit Seven 36.4.

CLASS 5 - 1,400m: Neo's Classic (B Woodworth) 36.9. Spur Me On (I Amirul) canter/39.8. Sugartime Jazz (T See) 41.9. Eden Garden (Curatolo) 39.2. Baymax (Saifudin) 38.8. Cavatina 36.3. Darci's Boy (Zyrul) 40.7. Race For Fame (Zyrul) 37.9. Highlight 45.5.

Monday: Lucky Red 39.6. Morales (K A'Isisuhairi) 37.7. Greatballs Of Fire H 39.5. Holy Thomas 38.7.

MAIDEN-1,000m: Monday: Morning Turf (WH Kok) 37.7. Raptor H 38.6.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400m: Beautiful Day (Woodworth) barrier/40.1.

Monday: Theagenesofthasos H 39.2. Kranji Gold H 37.7. Sacred Magic 39.1.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

INGLIS READY2RACE STAKES - 1,200m: Burkaan H (CC Wong) 37.2. Dixieland Rock H 35.9. Always Innocent 42.2. Mo Almighty (M Rodd) 42.2. Tiger Boss (I Amirul) 39.5.

CLASS 2 - 1,800m: Aotearoa H (D Moor) 37.6. Song To The Moon 39.5. Lim's Archer H (B Vorster) 38.7. Keep Spinning pace work. Yulong Xiong Hu H (A Munro) canter/37.8.

CLASS 3 - 1,200m: Satellite Winner 38.2. Astrojet H 36.9. Enchanted Mister (B Vorster) 39.1.

CLASS 3 - 1,000m: My Horse H 35.8. Preferred H 38.4. Big Man (M Ewe) 40.8. First Choice (Moor) 39.6. Best Wishes H 40.5.

Monday: Imperial Win pace work/41.7. The Wind pace work. Stock Broker H 37.3.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,600m: Gold Faith H (O Placais) canter/35.6. Happy Saga 40.3. Wonderful Era (Wong) barrier/39.4. Gallant Heights 40.8.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,400m: Crown Gift H (Woodworth) 42.5. Redoubt 36.9. El Chapo H 36.9.

Monday: My Money (Zuriman) 38.7.

OPEN MAIDEN - 1,600m: Phuket (K A'Isisuhairi) 39. Hooga Net H 35.1.

CLASS 5 - 1,200m: Dominy 39.4. Dontlookdownonme (Ewe) 41.9. Turquoise Son 39.4. Crown Delight 42.9. Sacred Crown 38.5. Gin Go Gin 37.7

RESTRICTED MAIDEN - 1,200m: Blue Chip (Moor) 39.5. King Warrior (Zuriman) 36.3. Bull N Rum 37.8. Over De Top 34.9.