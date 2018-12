Guide to yesterday's Kranji gallops

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

TRAINER BRUCE MARSH

Dragonite 37.2. Cerdan 38.4. Holy Grail 38.2. Mighty Phoenix 37.5. Mings Man 36.3. Morpheus 41.4. Parker 39.3. Southern Glory 38.2. Uncle Lucky 42.3. Zahir 39.4.

TRAINER SHANE BAERTSCHIGER

Born To Be King 39.7. O'Reilly's Dancer barrier/36.1. Tun O'Reilly 39.7 * .

TRAINER CLIFF BROWN

Elite Saint 37.4. Fireworks 37.4. Gold City 39.2. Gold Star 40.7 * . Havana 40.8. Pavoratti 39.2. Tales Of Summer 45.6.

TRAINER LEE FREEDMAN

Nowyousee 45.9.

TRAINER DANIEL MEAGHER

High Limit 45.9. Honor 42.2. Lim's Dream barrier/36.1. Sahaba 44.6. Salamence 44.9. Webster barrier/36.1.

TRAINER HIDEYUKI TAKAOKA

Caribbean Lady 36.5. Hero In The Wind 37.6 * . Party Maker 36. Sun Elizabeth 36.5.

TRAINER JAMES PETERS

Destroyer Eclipse 43.2.

TRAINER J SAIMEE

Boy Wonder 38.9 * . Evil Wesley 43.8. Scooby Dooby Doo 38.5 * .

TRAINER DAVID KOK

Autumn Assault gallop. Majestic 38.7. Major Advancement 36.1. Solitaire 38.8. Wonderful 38.5.

TRAINER KS TAN

Boy Next Door 38.8 * . Clarton Supreme 45. Golden Explorer 45.4. Montrer 43.6.

TRAINER KY YOUNG

D'Great Sun 44.6. Hallelujah 42.7 * . Man Of Words 36.9 * . Mighty Conqueror 45. She's The One 41.2. Success Street 43.3.

TRAINER RICARDO LE GRANGE

Einstein's Cross 39.3 * . Elusive Emperor 35.3. Jumpin Jack 40.4 * . Majestic Empress 38.7. Mont Choisy 40.4. Pennywise 34.9 * .

TRAINER MICHAEL CLEMENTS

El Chapo 37.3. Vittoria Perfetta 38.2. Peer Gynt 39.2. Saraab 45.8. Siam Royal Orchid 38.2. Smash 39.1 * . The Iceman 37.2 * .

TRAINER MARK WALKER

Accumulation 40.2. Astra 35.3. Augustus 37.6. Bejewelled 40.6. Bringer Of War 38.1 * . Broadway Success 40. Calvados 39.6. Costeau 38.6 * . Fulife King 35.2. Halime 35.2. Hidden Promise 38.8. Ka Chance 40.4. Mascot 39.9. O'Reilly Star 39.2. Sacred Don 36.8. Spokesman 41.8. Time Lord 35.2 * . Wildfire 37.7.

TRAINER MOHD YUSOF

Scarlet Star 36.1.

TRAINER JOHN O'HARA

Baymax 39.2. Diamond King 37.3 * . JK Formidable 39.3. Mettlesome 39.1. Satellite Classic 44.1.

TRAINER STEVEN BURRIDGE

Chalaza barrier/35.9. Lim's Pershing 42.4. Quantum 43.3. Sonoran 42.7.