Guide to yesterday's Kranji trackwork

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON FRIDAY

CLASS 3 (1) - 1,000m:

Dragon Fury 36.5. Mate Story * 35.8. On Electric Avenue * (P Dellorto) 42.7. Invincible Ryker (CS Chin) pace work. Shaqraa 40.4. Elise (Chin) pace work. Sun Princeps * (T Rehaizat) 34.8. Clarton Treasure (I Azhar) 35.8. Golden Flame (B Woodworth) 45.9.

CLASS 3 (2) - 1,000m:

Justice First 35.9. Oxbow Sun (Dellorto) 34.8. Stunning Cat 44.8. Sierra Conqueror (Woodworth) 35.2. Wijaya (Rehaizat) canter/35.6. Autumn Assault * (Woodworth) 37.6. Prince Alexander * 34.9. Star Empire 37.1.

Monday: Elite Star 38.3. Stock Broker * 37.2.

NOVICE - 1,100m:

Super Dynasty (R Iskandar) 36.6. Eastiger * (Iskandar) 44.4. Fame Star * (O Placais) 42.9. Calvados (MM Firdaus) canter/41.3. Evil Wesley (S Noh) gallop. Gentlemen Agreement 39.8.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,600m:

Yulong Fire (Y Salim) 40.4. O'What A Feeling (J Powell) 45.4. Don De La Vega * 38. Grand Knight * 35.1. Mystic Pride 44.7. Sun Pittsburgh (M Zaki) 38.2. One Force 43.1. Waialae * (C Grylls) 36.3. Oliver * (Kellady) 44.3. Yulong Sheng Long 44.2. Silver Joy 39.5.

Monday: New Sensation (M Kellady) 44.8. Billy Britain 36.3. Alamak 37.4. Streetwise (B Vorster) 37.2.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,000m:

Super Hero 39.3. Cerdan 37.7. Pioneer Seven (Rehaizat) barrier practice/36.6. Success Street 35.5. Satellite Classic 41.2.

Monday: The Wind 37.1.

KRANJI STAKES D - 1,200m:

I'm Incredible * (Kellady) 37.9. Yulong Shengdao 41.8. Gain Eclipse (WH Kok) 42.7. Optimum Star (Placais) 42.6. Pegasus Junior 39.5. Golden Thunder 36.2. Golden Mile (gallop).

Monday: Auspicious Ace 37.7. Sing Roulette 39.5.

OPEN MAIDEN (1) - 1,200m:

My Friends 35.1. Rocket Warrior (TH Koh) 39.8. Workaholic (Zaki) 38.7. Astra (V Duric) canter/43.6. Hero King 38.8. Red Bird (M Rodd) 39.7. Bell Air 36.3.

Monday: Theagenesofthasos * 37.3.

OPEN MAIDEN (2) - 1,200m:

Ground Attack * 43.8. Gratus * (Woodworth) 39.3. Gros Piton (Noh) pace work.Galway Girl 39.9. Mr O'Reilly * (Powell) 37.9.

Monday: Extra Win * 37.3.

CLASS 5 - 1,600m:

Sonoran 39.4. Avengers Hero (M Ewe) gallops. Military Alliance 35.6. Perfect Girl 41.8. Scorpion King 44.1. Good Warrior * (Vorster) 35.7.

Monday: Yulong Holy Flying * 38.8. Gingerman 38.7.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

COLONIAL CHIEF STAKES - 1,600m:

McGregor 44/39. Maximus * 38. Forever Young (I Azhar) barrier practice/35.6. Sky Rocket * (V Duric) 37.7.

KRANJI STAKES A - 1,200m:

Super Winner 35.3. Super Fortune 36.4. Yulong Xiongyin (Y Salim) 39.8.

KRANJI STAKES C - 1,800m:

Solo Sun (Duric) canter/37.3. Panache 36.4. Shahbaa canter/37.2.

CLASS 4 PREMIER - 1,100m:

Astrojet 44/42. Natural Impulse (I Saifudin) pace work. Thomas De Lago * (T Rehaizat) canter/34.7. Big Elephant * (Azhar) 35.3. Super Six 37.3. Super Talent (B Woodworth) 41.6.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,100m:

Larceny 39.3. Country Quack 40.8. Glamorous (Woodworth) 39.4. D'Great Command (M Ewe) 38.8. Dynamic General 35.8. Secret Squirrel 37.6. Lucky Six 39.9. Raptor * 43.5.

KRANJI STAKES D - 1,700m:

Poet's Ryker 38.1. Sorbeta * (M Rodd) 36.6. Amazing Man 38.3. Satellite Warrior 38.4. Happy Saga 38.1. Evil Speedo (Woodworth) 40.4. Classic * 36.1.

KRANJI STAKES D - 1,200m:

Come And Take All * (S Noh) 37.1. Goodfellas * (Woodworth) 37.9. Satellite Kingdom 44.1. Fragrance Empire (Ewe) 38.3. Muscle Beach (Azhar) canter/37.4.

Monday: Everybody Happy * 37.8. Eddie Gray * 36.6.

CLASS 5 - 1,200m:

Dontlookdownonme * (Ewe) 39.8. Sugartime Jazz * 36.3. Mighty Phoenix 39.4. Aeolus 36.3. Big Regards * (Duric) 38.3. King Of Thieves 36.7.

MAIDEN - 1,600m:

Excalibur 44.42. King Warrior (Z Zuriman) 37.1. Larry (C Grylls) 37.8. Mr Rockwell * (Grylls) 36.6. Phuket (Iskandar) 40.5. Love Me Tender * 38.8. Keep Winning 35.9. My Money 36.7.

RESTRICTED MAIDEN - 1,100m:

Spirit Of D'Wind 37.1. Atlantean 37.2. Duxton * 38.3. My Miracle 36.6. River Happiness (Woodworth) barrier practice/37.2. Smash 37.1. Tax Free 39.3. Lady Boss 40.3.