Guide to yesterday's Kranji trackwork

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

KRANJI STAKES C (1) - 1,200M:

Revolution * (V Duric) 34.8. Mr Luck (Merve) 35.1. Command Royale * (WS Chan) 37.5. Yabadabadoo * 37.1. Refresh (B Woodworth) 42.2. Siam Sapphire H 37.7.

KRANJI STAKES C (2) - 1,200M:

Eagle Eye * 38.1. Wonderful (Woodworth) 41.2. Lord Of Cloud * (T See) 39.9. Pole Paradise 36.6. Wijaya (T Rehaizat) 35.1. Dusseldorf canter/45.5. Miss Dusty * 35.7. Loving You * 37.1.

CLASS 4 - 1,200M:

Why Not * (Woodworth) 36.6. Yulong Jazz (Duric) 37.8. Satellite Kingdom (TH Koh) 39.6. Dreamer Legend 39.2. Burkaan 39.9. High Street/gallop.

CLASS 4 - 1,000M:

Drone * 37.5. Big Elephant (K A'Isisuhairi) 39.9. Lucky Six * 34.4. So Called 38.6. King Warrior 36.4.

KRANJI STAKES D - 1,400M:

Ordos Legend * 37. Amazing Man * 39.2. Rocket Warrior (Koh) 38.1. Vesontio (S John) 35.9.

CLASS 5 - 1,700M:

Elena Of Avalor * 38.7. Qilin Top Form * (G Boss) 35.9. Sugartime Jazz 37.9. Crown Delight * 34.9. Hephaestus 39.5.

CLASS 5 - 1,200M:

Brilliant One * (Woodworth) 45. Eddie Gray * 43.1. Extra Win (Boss) 37.5. Golden Coin * (John) 37.4. JK Flash 40.4. Over De Top 34.7. Plucky Lad 39.1. Solitaire (M Ewe) 42.3. Magic Paint (Z Zuriman) 36.6.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M:

Golden Years * 37.1. Lim's Travel 39.9. Montoya (I Amirul) 37.8. Raise Me Up 39.2. Siam Royal Orchid * 37.1. St Alwyn (Powell) 39.9. Yakety Yak 38.8.