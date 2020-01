Guide to yesterday's Kranji trackwork

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

Class 4 (1) - 1,400M

Lord O'Reilly * 35.4. On Line * 37.1. Thunder * (M Rodd) 39.2. Runfinnrun 39.2. Iron Ruler * 37.1. Bencoolen (CC Wong) 39.8. Resolution * 37.9.

MONDAY: Lord O'Reilly 40.9.

Class 4 (2) - 1,400M

Silent Partner * 34.4. Field Marshal (T Krisna) 37.8. Strong N Powerful * (J P van der Merwe) 40.7. Bushido 37.1. Saturday * 37.1. Sportscaster * (R Zawari) barrier/36. Runminderbinderrun (Wong) 37.6.

Class 4 (1) - 1,000M

Sun Step (Wong) 35.5.

MONDAY: Lim's Ray (WH Kok) 39.5.

Class 4 (2) - 1,000M

Super Smart * (B Woodworth) 39.2. Pindus (Krisna) barrier/36.2.

Mr Fat Kiddy (M Nizar) 44.5. Supersonicsurprise (I Saifudin) 38.6.

Class 5 (1) - 1,400M

Bear Witness (V Duric) 39.1. Pratt Street (Rodd) 38.3. Magnum Force * 34.4. Come And Take All 36.8.

Class 5 (2) - 1,400M

Majestic (Duric) barrier/36.6. Mr Rockwell (J Powell) 37.6. Ferocious (Saifudin) 43.3.

West North Hill (TH Koh) barrier/36.8. King Warrior 39.1.

Class 5 - 1,000M

Trigamy * (F Yusoff) 39.4. Dee Mak Mak (K Hakim) barrier/36.2.

Maiden - 1,400M

Happy Lucky Star * (Duric) 37.9. Trafalgar (Duric) 38.2. Victory Joy (I Azhar) 36.7. Pacific Ocean 38.1.

Restricted Maiden (1) - 1,200M

Capone (Rodd) barrier/36.9. Superior Coat (T Rehaizat) 36.4.Shanti * 36.7.

Restricted Maiden (2) - 1,200M

Beauty Seven Seven (Wong) 38.9. Kharisma (Powell) 37.6.