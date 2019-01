Guide to yesterday's Kuala Lumpur trackwork

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY

Class 3 - 1,300M:

Lucky Justice * Barrier/36.1. Mr Crowe barrier/36.4. Inniminyminemow barrier/35.8. Raja Mahkota * 40.6. Step By Step canter/39.9.

Class 4 (B) - 1,300M:

Elite General canter/37.8. My Goodness barrier/35.8. Drought barrier/36.2. Big Super canter/40. Burn Notice barrier/36.1.

Class 4 (B) - 1,500M:

D'Great Effort barrier/35.5. Dynamic Eagle barrier/36.1. Soon Seeker 36.8. Tarzan 37.8. Ghost Emperor 42.8. French Vintage * barrier/35.8. Teh Tarik barrier/35.6.

Class 5 (A) - 1,300M:

Swift barrier/36.4. Hero Champion barrier/36.1. Aussie Eagle canter/39.6.

Bullish Luck 41.2. Ramifications 40. Lim's Action canter/38.7.

Class 5 (A) - 1,300M:

Winterfell barrier/35.8. Gordon G canter/41. Nova Spirit barrier/35.5. Oriental Spirit 40.9. Take A Bow 40. Believe It Or Not 37.8. Sabik barrier/36.7. Totality 40.

Class 5 (A) - 1,300M:

D'Great Supreme 37.6.

Class 5 (B) - 1,300M:

Endurance barrier/36.2. German Speed canter/35.5. Jet Ace 39.7. Semifreddo barrier/35.5. Nova General barrier/36.2.

Class 5 (A) - 1,500M:

Ausone barrier/36.2. D'Great Rise canter/41. Love Goes Around barrier/36.2.

Big Paris 38. What 40.2. Orion canter/40.8.

Ami Eleven barrier/36.2.

Open Maiden - 1,600M:

Navagio barrier/36.6. Roman Wells barrier/36.1. Dont Mind Ifido 37.4. Mr Washington 36.4. Happy Buffalo * canter/39.9. Jeffrey 41.8. Glory Kid barrier/36.2. Norman 40.8.

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

Metro A - 1,300M:

Hip Hip Hooray 37.3. High Council * barrier/36.4. Lim's Casino canter/39.2. Wow canter/39.2. D'Great Light barrier/36.4. Condado 43.3.

Metro A - 1,300M:

Aud Dollar barrier/35.5. Tilsworth Freddie barrier/36.4. Conflight canter/39.5. Nova Falcon barrier/35.8. The Jeuneyman barrier/35.5.

Class 3 - 1,600M:

Ateej * 36.4. Happy Dayz barrier/36.4.

Out Of Nowhere 40. D'Great Vulture barrier/35.8. First Command 41.2. Major Tom barrier/35.5. Mr Wolff 41.

Class 4 (A) - 1,300M:

Super Line barrier/36.1. Sakura Japan * barrier/35.8. Moon Baby barrier/36.4. William King barrier/35.5. Kuttner 42.

Greenstone 41.8.

Class 4 (A) - 1,300M:

L'Ken barrier/35.8. Luke Man barrier/35.8. Maidanz Beauty barrier/36.2.

Class 4 (A) - 1,500M:

Gassur 37.3. Back To The Towers barrier/36.1. Confound 40.8. Parisbas 37.2. Frankly My Dear barrier/36.2. Brilliant Deal 37.8.

Class 5 (B) - 1,300M:

Magic Ranger canter/37.5. Megusto * barrier/35.5. Nova Ace 40.

Class 5 (A) - 1,500M:

Nation Theatre barrier/35.5. Brilliant Star 40.8. Swinglowsweetjacky canter/42.5.

Class 5 (A) - 1,800M:

Street Of London 39.2. Speed Craft barrier/35.8. Street Champ barrier/36.2.

Red Empress canter/37.8.

Open Maiden - 1,300M:

Beautiful One 41.2. Ghost Bay barrier/36.2.

Moonshine Mistress barrier/36.2. Supreme Supreme barrier/36.2.

Open Maiden - 1,300M:

Kent The Patchett 40.2. Nova Battle 37.8.