Kuala Lumpur trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

CLASS 3 - 1,600m: Royal ExplorerHcanter/37.2. D'Buffalo Man canter/40. D'Great RichHbarrier/35.2. D'Great Vulture canter/gallop. Noble Liaison canter/39.

CLASS 4 - 1,300m: Lim's Admiral canter/39.7. D'Great Bless canter/37. Putmoney Takemoney barrier/35.4. Burn Notice barrier/35.2. Nova Warrior barrier/36.3. Sunny barrier/35.4. JubilationHbarrier/35.7. Bright Life canter/40. Gordon G canter/39.6. Aspen 40.2.

CLASS 4 - 1,300m: Golden Peninsula canter/gallop. Lim's ElusiveHcanter/39.7. Sweet Lodge canter/41.6. Segar The Best pace work. Ideal Guide canter/41. Ready To Rock canter/39.2. Sangkuriang pace work. Believe It Or Not barrier/36.3. Talisman canter/pace work.

CLASS 4 - 1,300m: D'Great Legend canter/39.8. Feisty Leo canter/38.7. Good Deal 42. Silk Route barrier/35.5. Happy Buffalo barrier/35.5. Encosta Zone 39.7.

CLASS 4 - 1,300m: Elite Rocket canter/41.2. Soon Seeker 39. Smoothly barrier/36.1. Crazy Club pace work.

CLASS 4 - 1,300m: Marea Negro barrier/36.1. Aussie Eagle canter/pace work. Ramifications 37. BaharHcanter/37.4. Meizu canter/41.8. Trumps UpHcanter/41.2. ConfoundHcanter/gallop. Dune Saga 41. Roc That pace work. Tauros 40.2. Lim's Battle 43.

CLASS 5 - 1,300m: Mr Connery canter/41. D'Great Wall canter/gallop. Ghost Affair 39.7. Saturday's Delight barrier/35.4. Lim's Master canter/35.7. Dawn Of The World 42. Jango barrier/35.7.

CLASS 5 - 1,300m: Once A Thief canter/pace work. Union Jac canter/39.6. Srikandi 41.3. Just Duit canter/39.2.

CLASS 5 - 1,300m: Nova Spirit canter/40.8. Perfect PearlHbarrier/36.1. Sand Bank canter/39.9. So On canter/40.6. Paterson Road canter/gallop. Keepitconfidential canter/38.1. Silver Power canter/42.3.

CLASS 5 - 1,300m: Rant And Rave barrier/35.4. Roger barrier/35.4. Jet CosmoHcanter/40. Happy Joy pace work. Elegant Dancer barrier/35.7. Super Good canter/pace work. Sea Horizon canter/41. Rainbow Centre 39.4. Champagne Rose canter/41.2. Will Be Better 36.1.

CLASS 5 - 1,300m: Lim's Ranger canter/39.7. Magic Ranger pace work. Goldhill Princess barrier/35.4. Monte Carlo canter/40.8. Song Kid canter/gallop. Crescendo canter/41.7.

OPEN MAIDEN - 1,300m: Good People canter/41.2. Elite Gold canter/pace work. JabbarHcanter/39. Rainbow Jazz 37.8. Brilliant Star 40.9. Mise En Garde 39.6.

OPEN MAIDEN - 1,300m: DaheesHcanter/39. Tilsworth Joshi 40. What barrier/36.1.