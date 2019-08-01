Kuala Lumpur trackwork
YESTERDAY'S GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY
CLASS 4 (B) - 1,200M: Lim's Sincere 38.9.
CLASS 4 (B) - 1,200M: D'Great Pride barrier/34.9. William King barrier/35.1.
CLASS 4 (A) - 1,400M: Easter Mate barrier/35.4. Star Strike 35.4.
CLASS 4 (B) - 1,400M: Hero Champion barrier/35. Selangor Star * 38.4. Sahaba barrier/35.
Slow work: Tail Spin *.
CLASS 5 (A) - 1,200M: Shenbao * barrier/35.1.
CLASS 5 (B) - 1,200M: Ghost Spirit * 38.7. Good Vibrations 39.6.
CLASS 5 (A) - 1,400M: Tilsworth Mali * 38.5.
CLASS 5 (A) - 1,400M: King's Order barrier/34.8. Ghost Affair * 41.6. Ghost Bay * 38.7.
CLASS 5 (A) - 1,600M: JJ Star * barrier/35.3. Slow work: Mr Connery *.
YESTERDAY'S GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY
CLASS 3 - 1,200M: Inniminyminemow 37. Happy Dayz barrier/34.8. Diamond Set 41. Listen barrier/34.9.
CLASS 3 - 1,600M: Tilsworth Freddie barrier/36.
CLASS 4 (A) - 1,200M: Bakuteh * barrier/34.8. Lim's Evolution * canter/37.6. Duty First 35.4.
CLASS 4 (B) - 1,400M: High Tensile barrier/35.4. Rock Eagle barrier/35. Big Super 38.7.
CLASS 5 (A) - 1,200M: War Lord * barrier/35. Moon Baby * barrier/35.2. Roger * barrier/35. Big Century barrier/35.1.
CLASS 5 (A) - 1,200M: Major Green barrier/35.1. Puravi * barrier/35.3. Alan * canter/pace work.
CLASS 5 (B) - 1,400M: Eastern Towkay * 37.5.
Slow work: Musang King *.
CLASS 5 (A) - 1,600M: Gold Mosa * barrier/35.3.
STAYER STAKES C - 1,800M: Sunny barrier/34.9.
MAX TWO STAKES - 1,200M: Vain Tycoon barrier/34.8.
OPEN MAIDEN - 1,400M: Lone Pacer barrier/36. Weather Man barrier/36.
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