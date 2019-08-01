Racing

Kuala Lumpur trackwork

Aug 01, 2019 06:00 am

YESTERDAY'S GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY

CLASS 4 (B) - 1,200M: Lim's Sincere 38.9.

CLASS 4 (B) - 1,200M: D'Great Pride barrier/34.9. William King barrier/35.1.

CLASS 4 (A) - 1,400M: Easter Mate barrier/35.4. Star Strike 35.4.

CLASS 4 (B) - 1,400M: Hero Champion barrier/35. Selangor Star * 38.4. Sahaba barrier/35.

Slow work: Tail Spin *.

CLASS 5 (A) - 1,200M: Shenbao * barrier/35.1.

Lim’s Craft (No. 9) showed promise as early as his debut on March 1 when he duelled with Galvarino before going down by just a head in Restricted Maiden over 1,200m. The winner clocked a fast 1min 09.92sec.
Racing

All systems go for Lim's Craft

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Kuala Lumpur trackwork

CLASS 5 (B) - 1,200M: Ghost Spirit * 38.7. Good Vibrations 39.6.

CLASS 5 (A) - 1,400M: Tilsworth Mali * 38.5.

CLASS 5 (A) - 1,400M: King's Order barrier/34.8. Ghost Affair * 41.6. Ghost Bay * 38.7.

CLASS 5 (A) - 1,600M: JJ Star * barrier/35.3. Slow work: Mr Connery *.

YESTERDAY'S GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

CLASS 3 - 1,200M: Inniminyminemow 37. Happy Dayz barrier/34.8. Diamond Set 41. Listen barrier/34.9.

CLASS 3 - 1,600M: Tilsworth Freddie barrier/36.

CLASS 4 (A) - 1,200M: Bakuteh * barrier/34.8. Lim's Evolution * canter/37.6. Duty First 35.4.

CLASS 4 (B) - 1,400M: High Tensile barrier/35.4. Rock Eagle barrier/35. Big Super 38.7.

CLASS 5 (A) - 1,200M: War Lord * barrier/35. Moon Baby * barrier/35.2. Roger * barrier/35. Big Century barrier/35.1.

CLASS 5 (A) - 1,200M: Major Green barrier/35.1. Puravi * barrier/35.3. Alan * canter/pace work.

CLASS 5 (B) - 1,400M: Eastern Towkay * 37.5.

Slow work: Musang King *.

CLASS 5 (A) - 1,600M: Gold Mosa * barrier/35.3.

STAYER STAKES C - 1,800M: Sunny barrier/34.9.

MAX TWO STAKES - 1,200M: Vain Tycoon barrier/34.8.

OPEN MAIDEN - 1,400M: Lone Pacer barrier/36. Weather Man barrier/36.

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