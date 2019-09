Kuala Lumpur Trackwork

CLASS 3 - 1,200M

Celeritas barrier test/35.8. Dazzling Speed 37.6. Guilty Pleasures barrier test/36. Sacred Surfer 37.5.

CLSSS 4 (B) - 1,200M

Ashhab 39. Mise En Garde pace work. Kita Teamwork 43.9. Casing Royal canter/40.4. Big Lightning canter/37. Paltrow 41.

CLASS 4 (B) - 1,200M

Haytham 37.4. Harveywallbanger canter/pace work. Lim's Pershing 36.6. Zhuhai 37.7. First Light canter/pace work. Good Deal 41.5. Kuttner 43.9.

CLASS 4 (B) - 1,200M

Twentysixtwelve pace work. Provocater galloped. Brilliant Star pace work. D'Great Speed canter/pace work. Street Of London galloped.

CLASS 4 (B) - 1,400M

Ninetysevenemperor * 36.1. Hero Champion pace work.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Smart Master 39. Take A Bow pace work. Ready To Strike canter/pace work.

CLASS 5 (B) - 1,200M

Fortune Spirit canter/40.9. Talisman pace work. Champagne Rose canter/41. Barker Road Kid 41.

CLASS 5 (A) - 1,400M

Maple Rising 41. Streets Of Fire pace work. Gold Power canter/37.8. Fledgeling canter/pace work. Frances canter/pace work.

CLASS 5 (B) - 1,400M

Big Paris 41.6. Lucky Victory pace work. Lining Together pace work. Swift 41.3. Fly High 37.4.

CLASS 5 (A) - 1,700M

First Passthepost H 36.8. JJ Star canter/39.3. Mongolian Chief 39.4. Tauros 39.8. Ramzes canter/40. Nasi Lemak 42.2.

STAYER STAKES C - 2,000M

First Success canter/40. Encosta Zone pace work. Moonshine Mistress pace work.

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

MG1 - 2,000M

Mozart Eclipse 37.2. Black Thorn barrier test/35.8. Sacred Empire 37.2.

METRO A - 1,200M

Tannhauser canter/galloped. God Help me canter/37.

METRO A - 1,700M

Best Tothelign back to straight. Out Of Nowhere * 39.7.

CLASS 4 (A) - 1,200M

Chips barrier test/36. Nova Ranger barrier test/35.

CLASS 4 (A) - 1,200M

D'Great Eminence canter/pace work.

CLASS 4 (A) - 1,400M

Mr Paulandre 37. Selangor Star * canter/40.2. Listen back to straight. Global Army 42.2. Superstardom barrier practice/36.2. D'Great Star canter/41.

CLASS 4 (A) - 1,400M

Easter Mate barrier practice/35.8. Cash Is King 39.6.

CLASS 5 (A) - 1,200M

War Lord canter/36.2. Fighting Warrior canter/40.2. Immortality 40.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Gloria Maris canter/39. Gordon G pace work. Manchung Star 35.2. Winning Tango pace work.Good Faith canter/galloped.

CLASS 5 (A) - 1,400M

Satellite Genius 43.2.

OPEN NOVICE - 1,200M

Ashqar 37.4. Diamond Set pace work. Baadshah 38.9.Xena canter/pace work. D'Great Ocean canter/41. Handy Set canter/38.2. D'Great Love pace work.