Kuala Lumpur trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON SATURDAY

TUESDAY'S TRACKWORK

Supreme A - 1,200M

Affleck 36.4 Super Winner 37.8. Stick Seeker 36.2. Out Of Nowhere 38.5. War Dragon 38.

Class 3 - 1,200M

Good News canter/43.5. Inniminyminemow 38.9.

Class 4 (A) - 1,200M

Warrior King 37.8. Flash 37.

Class 4 (A) - 1,200M

Fighting Warrior 37.3. Star Invincible canter/43.5. Ashhab 38.8. D'Great Rich canter/39.8. Grasswood Star canter/44.8.

Class 4 (B) - 1,200M

D'Great Supreme 44.2. Zhuhai 39.9. Tom Yam 36.7. Jabbar 41.

Class 4 (B) - 1,400M

Baadshah 38.3. Moonshine Mistress

Heng Kingdom canter/38.7. Machung Star 37.7.

Class 5 (A) - 1,200M

Lucky Justice 37. Tail Spin 37. Sandy's Pride canter/37.5.

Class 5 (B) - 1,200M

Super Woman canter/43.5. Alan 37.

Class 5 (B) - 1,200M

Karigara canter/39.2.

Trinity Flying

Hydrant

Born A Fighter

German Speed 37. Believe It Or Not 39.2.

Class 5 (A) - 1,400M

Lim's Sphere 40.8. Winterfell canter/40.

Parisbas canter/38.2. Nova Battle 39.2.

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

Class 3 - 1,200M

First Precinct H canter/37.3. Fusion Power H 39.9.

Class 3 - 1,200M

Premium Rush 40.

Class 4 (A) - 1,400M

Dont Mind Ifido 40.

Class 4 (A) - 1,600M

Trinity Spirit 42.4. Easter Mate 36.4. Sorbeta 37.8. First Passthepost H 38.4.

Class 5 (A) - 1,200M

Jubilation 37. Ashqar 38. Victory Cat 37. Black Is Power canter/44.5.

Class 5 (A) - 1,400M

First Light 41.2. Gold Power 38. Smart Master 38.7.

Class 5 (B) - 1,400M

Gold Mosa 37. Elite Kingdom 37.4. Fly High 42.8. Street Champ 36.4. Red Eastern 39.9.

Class 5 (A) - 1,600M

New Sensation 37.Berlinetta 37.

Open Maiden - 1,200M

Street Blade canter/37.6. Number One Son H 40. Trinity General 37.

Open Maiden - 1,200M

Fantastic Eclipse H 39.9. The Crown Jewel 39.2. Stormy Bella canter/41.4. Aidehour 37.4. Burbank 37.4. Golden Peak H 37.6.

Zilfikar 37.

Open Maiden - 1,600M

Oscar Eclipse 40. Beautiful One 41.6. Ichika Bachika 37.8. Global Army 37.6. God Of War 37.4. Amazing Eclipse 40.

WEDNESDAY'S TRACKWORK

Supreme A - 1,200M

Showboy H 36.9. Aud Dollar 44.5.

Class 3 - 1,200M

Ebraz canter/38.7.

Class 4 (A) - 1,200M

Wahash 36.

WORKOUTS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

Class 3 - 1,200M

First Precinct canter/38.9.

Class 5 (A) - 1,200M

Good Warrior 40.2.

Class 5 (A) - 1,400M

Smart Warrior 41.8.

Pace work: Fledgeling.

Class 5 (A) - 1,600M

Murdoch 42. Commodore Lincoln H 38.4. Wira Sakti 38.7. Big Paris 43.6.

Open Maiden - 1,600M

First Success canter/38.7. Bangalore 41.8.