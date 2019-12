Saturday's Kranji gallops

TRAINER SHANE BAERTSCHIGER

Master Sommelier (M Kellady) 37.8, Charming Diamond 37.8, Global Kid (Kellady) 37.8, Rule The World (Kellady) 41.8, Rise Of Empire 43.7.

TRAINER STEVEN BURRIDGE

Lim's Pride 43.8, Lim's Ripple pace work, Verizon 45, Adipson pace work, Ironclad 43.4.

TRAINER MICHAEL CLEMENTS

Royal Pavilion (S Shafrizal) 37.7 H, Cadet 37.8, Bushido 42.9, Drone 42.1, Vittoria Perfetta (Shafrizal) 42.1 H, Imperium 40.1, Quarter Back 42.1, Siam Royal Orchid 39.4 H, Silent Partner 42.5, Trapio 44.1, Prime Time (Shafrizal) 42.5 H, Implement 43.6 H, Big Hearted 43.5 H, On Line 43.6 H, Buuraq 43.3 H, I Am Beautiful 37.2 H, Pattaya (Shafrizal) 38.1 H, Resolution 41.7 H, Real Success 39.5 H, Iron Ruler 37.2 H, Spirit Of Big Bang 37.1 H, Saturday 43.7 H, Shepherd's Hymn 44.1, Shanti 40.3, So Hi Class (Shafrizal) 43.2.

TRAINER LETICIA DRAGON

Star Emperor pace work, Star Empire pace work, BM Pins pace work, Surpass Natural pace work, Strong N Powerful pace work, Speed Racer 39.8, Captain Bill pace work, Surge 39.6 H.

TRAINER TIM FITZSIMMONS

Mega Gold 37.8, Black Taipan 37.8.

TRAINER JASON ONG

Bully Mojo 38.8, Holy Grail 39.9, Zahir39.5, Majulah 38.8, Absolute Miracle 37.2H, Loving Babe 39.5, Limited Edition (J See) 38.8 H.

TRAINER STEPHEN GRAY

Acrobat pace work, Lim's Spin pace work, Kharisma pace work.

TRAINER CT KUAH

Alaranch pace work, Forever Young pace work, Lucky Red 40.1, Mikcaipho 42.3.

TRAINER RICARDO LE GRANGE

Kranji Gold 45.9 H, Toosbies pace work, Zoffspeed 43.1, Codigos 43.1 H, Rocket Star 37.3 H, Stormy View 43.7, Field Marshal 37.3 H, Pindus 45.9, Restrained 42.5.

TRAINER JAMES PETERS

Arc Triumph 38.2, Street Cred 45.5.

TRAINER SAIMEE JUMAAT

My Genesis 41.2, Itoldyouso 40.1.

TRAINER MARK WALKER

Red Riding Wood 38.9, Accumulation 40.2, Luck Mak Mak 38.3, Amazing Choice 39.9, Pearl King 40.8, Augustus 37.4, Axel 39.2, Bejewelled 38.8, Black Quail 39.5, Broadway Success 41.3, Clarton Palace 40.3, Clarton Super 37.6, Cousteau 41.7, Elite Power 37.1 H, Fulife King 36.6 H, Heart Of Courage 37.3, Hidden Promise 37.2, Dee Mak Mak 38.3, Lai Mak Mak 38.6, Lim's Rhythm 38.4, Man Of Mystery 39.9 H, Prince of Pegasus 37.7 H, Sacred Don 42.3, Sportscaster 38.3, Time Lord 39.1, Time To Rock 40.1, Red Rover 37.7 H, Barbeque 37.7, Fulife Brilliance 39.8 H, Elite Remarkable 40.8, Libran Son 43.3, Inherit 35.9 H, Altair galloped, Street Cry Success 38.1, Sacred Gift 38.4 H, Afalonhro 33.6 H, Sacred Judgement 39.5.

TRAINER DESMOND KOH

Sun Princeps pace work, Sun Conqueror 45.7, Sun Rectitude pace work, Coming Up pace work.

TRAINER KY YOUNG

Geb Warrior 44, Southern Wind 44.6.

TRAINER MOHD YUSOF

Tingle Marc 38.2.