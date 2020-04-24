Sunday's FWD Champions Day fields with jockeys and barrier draws
HK$18M GROUP 1 CHAIRMAN'S SPRINT PRIZE - 1,200M
1 HOT KING PRAWN (J Moreira) 1
2 THANKS FOREVER (B Shinn) 11 3 MR STUNNING (K Teetan) 7
4 FULL OF BEAUTY (C Schofield) 6
5 WISHFUL THINKER (A Hamelin) 4
6 D B PIN (N Callan) 8
7 VOYAGE WARRIOR (C Y Ho) 10
8 BIG PARTY (K C Leung) 2
9 BIG TIME BABY (M Chadwick) 9
10 JOLLY BANNER (V Borges) 3
11 AETHERO (Z Purton) 5
HK$20M GROUP 1 FWD CHAMPIONS MILE - 1,600M
1 BEAUTY GENERATION (Z Purton) 5
2 WAIKUKU (J Moreira) 9
3 KA YING STAR (A Hamelin) 1 4 RATTAN (N Callan) 7
5 SOUTHERN LEGEND (C Y Ho) 6
6 MORE THAN THIS (K Teetan) 8
7 SINGAPORE SLING (C Schofield) 3
8 FAT TURTLE (K C Leung) 4
9 THINKIN' BIG (B Shinn) 2
HK$25M GROUP 1 FWD QUEEN ELIZABETH II CUP - 2,000M
1 EXULTANT (Z Purton) 5
2 TIME WARP (J Moreira) 4
3 FURORE (K Teetan) 1
4 EAGLE WAY (N Callan) 3
5 ELUSIVE STATE (V Borges) 6
6 PLAYA DEL PUENTE (B Shinn) 7
7 GLORIOUS DRAGON (C Schofield) 2
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