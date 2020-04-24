Racing

Sunday's FWD Champions Day fields with jockeys and barrier draws

Apr 24, 2020 06:00 am

HK$18M GROUP 1 CHAIRMAN'S SPRINT PRIZE - 1,200M

1 HOT KING PRAWN (J Moreira) 1

2 THANKS FOREVER (B Shinn) 11 3 MR STUNNING (K Teetan) 7

4 FULL OF BEAUTY (C Schofield) 6

5 WISHFUL THINKER (A Hamelin) 4

6 D B PIN (N Callan) 8

7 VOYAGE WARRIOR (C Y Ho) 10

Racing

Wednesday night's Hong Kong (Happy Valley) results

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8 BIG PARTY (K C Leung) 2

9 BIG TIME BABY (M Chadwick) 9

10 JOLLY BANNER (V Borges) 3

11 AETHERO (Z Purton) 5

HK$20M GROUP 1 FWD CHAMPIONS MILE - 1,600M

1 BEAUTY GENERATION (Z Purton) 5

2 WAIKUKU (J Moreira) 9

3 KA YING STAR (A Hamelin) 1 4 RATTAN (N Callan) 7

5 SOUTHERN LEGEND (C Y Ho) 6

6 MORE THAN THIS (K Teetan) 8

7 SINGAPORE SLING (C Schofield) 3

8 FAT TURTLE (K C Leung) 4

9 THINKIN' BIG (B Shinn) 2

HK$25M GROUP 1 FWD QUEEN ELIZABETH II CUP - 2,000M

1 EXULTANT (Z Purton) 5

2 TIME WARP (J Moreira) 4

3 FURORE (K Teetan) 1

4 EAGLE WAY (N Callan) 3

5 ELUSIVE STATE (V Borges) 6

6 PLAYA DEL PUENTE (B Shinn) 7

7 GLORIOUS DRAGON (C Schofield) 2

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