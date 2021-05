Tuesday's gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

RACE 1

Eunos Ave Three 37.4. Satellite Warrior (T See) 39.4. Gold Zest 38. Sir Elton (K A'Isisuhairi) 38.8. Super Talent (T See) 37.5. Sportscaster * (PH Seow) 35.9. Nadeem Sapphire 35.8. Happy Friday (T See) 37.8.

MONDAY: Sahabat gallop/35.5.

RACE 2

Ironprince * (CC Wong) 39.7. Con Speranza 39.2. Ace Sovereign * (V Duric) 37.7. Golden Way (A'Isisuhairi) 36.4. Amazing Breeze * (T See) 33.5. Den Of Thieves (M Lerner) 39.9. Great Expectation * 37. Ibex 41.5. Red Ocean (M Kellady) 37.9. Shylock 42.1. Tavi Will Do 37.

MONDAY: Prodigal * (S Shafrizal) 37.2. Shanghai 38.6. Starfortune 38.6.

RACE 3

Headhunter 39.2. Limited Edition * (N Zyrul) 39.2. Flak Jacket 37.9. Golden Tiger (T See) 35.3. Al Green 36.8. Super Ray 36.9. Superlative * 37.3.. Wealth Elite (WH Kok) 40.3. I'm A Conqueror pace work.

RACE 4

Clergyman 40.3. Dragon Ryker 37.9. Resurgence 39.45. Gallant Black * (T Rehaizat) 35.8. Footstepsonthecar 38.4. King Arthur * (Duric) 37.3. Reignite * (Duric) 39.5. Great Hero (J See) 38.4. Sunday (A'Isisuhairi) 39.8. Supreme Happiness (Rehaizat) 35.8. Khao Mane (T See) 39.5. Ima 38.2.

MONDAY: Al Meqdam (Shafrizal) 37.2.

RACE 5

Gold Kingdom * (S Noh) 39.4. Intrepid (Lerner) 43.1. Show Thunder 37.7. Life Is Gamble (J See) 37.7. Balor (JP van der Merwe) 38.5. Endless * (T See) 38.8. Gravel Road 36.6. Black Taipan 40.1. Master Sommelier * (Kellady) 37.9. Gold Rush * (Shafrizal) 45. Sun Pittsburgh 40.1

RACE 6

Luck Of Master * (Noh) 37.4. Meryl (A'Isisuhairi) 41.1. Buddy Buddy 36.9. Star Jack * (Lerner) 38.7. Hard Too Think * (Lerner) 36.6. Adipson (Kok) canter/39.5. Asaad * 42.5. Augustus (Duric) 36.3. King's Speech * 36.6. Split Second * (Wong) canter/39.4. Twelfth Night 38.7.

MONDAY: Voluminous 42/ 35.

RACE 7

Ol Mate Buzzer 38.7. Bartimaeus * 37.7. Host The Nation (Saifudin) 39.8. Amazing Man (T See) 44.1. Winning Hammer (Merwe) 43.5. Lucky Red 37.5. Supersonicsurprise 36.1.

RACE 8

Red Rover * (Seow) 39.4. Lucky Imperator * (D Beasley) 37.4. Qaraat (I Saifudin) 37.8. Grand Fighter 36.9. My Everest 38.1.

RACE 9

Arion Passion 36.1. Takhi pace work. Terrific (T See) 39.7. Tigarous (Duric) 39.9. Unbridled Sweep (Noh) 40.7. The Brotherhood * (Lerner) 41.6. Red Claw * (Beasley) pace work. Lai Mak Mak * (Seow) 36.3. Our Showcase (Zyrul) 44.2. Forever Good 38.7. Mings Man (J See) 38.1. Stella Polare 38.5. Awesome Conqueror (Merwe) 37.8. Brother Mak Mak 35.5.

RACE 10

You Rokk (M Kellady) 43.1. My Dreamliner 36.2. Axel * (PH Seow) 37.3. Ararat Lady 38.9. Cheval Rapide 40.5. Leatherhead (T Krisna) barrier/35.4.

MONDAY: Celavi * gallop/34.2 Tuesday * 42/35.

RACE 11

Kiss Your Song * (Kellady) 38.4. Speedy Missile * (Duric) 38.8. Charger 38.1. Super Power 39.1. Good Luck Charm 36.6. King Zoustar (J See) pace work. Mr Fat Kiddy 36.9.