Wednesday's Kranji barrier trial results

TRIAL 1

1 Splinter (N Juglall)

2 Silent Boss (A Collett)

3 Lonhro Gold (M Rodd)

4 Elena Of Avalor (M Zaki)

5 Emirates Warrior (C Grylls)

Margins and time: Hd, 33/4, 1, 4 (1min 01.02sec)

TRIAL 2

1 Royal Ruler (B Vorster)

2 Rafaello (Juglall)

3 Skywalk (V Duric

4 Grand Cross (D Moor)

5 Despacito (Rodd)

6 Mcgregor (Collett)

7 Mr Luck (CC Wong)

8 Justice Lass (Grylls)

9 Eragon (O Placais)

10 Lim's Sincere (CS Chin)

Margins and time: Hd, 53/4, 3/4, 11/4, 1/2, 21/2, 4, 11/4, 3/4 (59.46sec)

TRIAL 3

1 Cadet (Juglall)

2 Siam Sapphire (Wong)

3 Silent Arrow (Duric)

4 Cai Poh Wang (Rodd)

6 Super Jimmy (I Saifudin)

7 Gangnam Classic (Collett)

Margins and time: 5, 111/4, 1, 11/4, 1 (1:00.44)

TRIAL 4

1 Grand Choice (Chin)

2 Evil Roadster (Duric)

3 Viola Da Terra (Collett)

4 Street Blade (Juglall)

5 Extra Win (A Munro)

6 Alwrich (R Curatolo)

7 Attention (Rodd)

8 Sabik (J Powell)

9 Brimstone (Wong)

Margins and time: Ns, 21/4, , 1, 1, 1/2, 1, 1/2 (101.31)

TRIAL 5

1 Tavito (Grylls)

2 Mount Bromo (Zaki)

3 Caribbean Lady (Placais)

4 Paddington (Duric)

5 Morpheus (Moor)

6 Crouching Sun (Wong)

Margins and time: Not available

TRIAL 6

1 Success Street

2 Clarton Fortune (Wong)

3 Stageshow (Grylls)

4 Sun Ares (Moor)

5 Sun General (Placais)

Margins and time: Not available