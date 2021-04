Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

E-mail this article

CLASS 2 - 1,100M

Skywalk H 38.8. Sacred Rebel (K Hakim) barrier/35.1. Nimble (I Saifudin) 37.9. Passport To Rome H (M Zaki) 37.8.

You Rokk 45. Salamence 42.2.

MONDAY: Quarter Back 42.35.

CLASS 3 - 1,400M

Magic Wand H 35. Lim's Craft 40.6.

Sun Power (D Beasley) 34.8.

Circuit Mission (K A'Isisuhairi) 38.4.

Lim's Samurai 43.8. Gold Star H (M Lerner) 37.2. Strong N Powerful H 38.7.

Surge (S John) 37.8. Golden Flame H 37.1.

MONDAY: Heartening Flyer H (L Beuzelin) 37.2. Elite Incredible (S Shafrizal) 37.2.

Tiger Roar H (Shafrizal) 37.7.

The August H 36.6.

CLASS 4 - 1,800M

Buddy Buddy (PH Seow) barrier/35.8.

Meryl H (A'Isisuhairi) 39.9.

Star Jack H (Lerner) 37.4. Luck Of Master (S Noh) 38.9. Voluminous (Beuzelin) 37.2. Mustengo barrier/35.7. King's Speech H 38.4. Sage (WH Kok) 40.2. Gold Reward H 38.5. Atlas H (M Kellady) 37.8.

MONDAY: Shepherd's Hymn H pace work/35.7. Adipson (CC Wong) 43.7.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Legend Of The Sun H (S Noh) 34.8.

Royalty (J See) 42.5. Limited Edition

(N Zyrul) 38.1. Flak Jacket 37.7.

The Executioner 43.8.

Salvador (Kok) 37.4.Stormy View 37.1. Unconquered (TH Koh) 38.1.

Pace work: Mr Hooper.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Headhunter H 40.7. Vulcan H (Kellady) 37.7. Beer Garden H (Beuzelin) 38.6. Hotshots Slam H (T Krisna) 37.1.

Basilisk 38.2. Chalaza (Kok) 38.1.

Real Efecto H (A'Isisuhairi) 36.9.

Universal Empire (O Chavez) 45.3.

CLASS 4 (1) - 1,100M

Blitzing (Koh) 37.7. First Choice 39.8. Sun Step 36.6. Super Power 35.5. Sky Eye 39.7.

MONDAY: Rocket Ryane H (Beasley) 37.6.

CLASS 4 (2) - 1,100M

Kiss Your Song (Kellady) 40.6.

Arion Success (Chavez) 36.6.

Al Green 38.3. Super Generous 34.3.

My Gold (Shafrizal) 38.2.

Latent Power barrier/36.2.

CLASS 5 - 1,600M

Circuit Star (Saifudin) 38.4.

Boy Next Door 36.2. Runminderbinderrun 41.1. High Limit H (Beuzelin) 37.6.

Pini Pons (Saifudin) 42.4. Sun General (Saifudin) 38.9. Heng Xing (Shafrizal) barrier/35.6. Nate's Champion H (Chavez) 39.1. Tiger Force 38.1. Milimili H (Lerner) 39.8. Sayonara H (Krisna) 39.5.

MONDAY: Almugir galloped/34.9.

CLASS 5 - 1,400M

Billy Elliot H (V Duric) 40.3.

Don De La Vega H 37.6.

Fireworks 38.8. Amore Amore H 36.8. Zygarde 38.3. Monday (Beuzelin) 40.1. Gunmetal Grey galloped.

Ping Pong 39.8. Diamond Mine (Kok) 39.4. Lucky Jinsha (JP van der Merwe) 38.9. Footstepsonthecar 36.2. Sun Spear (Chavez) 35.2.

CLASS 5 (1) - 1,100M

Catch The Tiger H 40.2. One Way Ticket (Saifudin) 39.1. Super Great 34.3.

Lim's Shot (Lerner) 38.9.

Beauty Diva 34.9. Donlikeyou 38.9.

Ol Mate Buzzer (J See) 37.9.

MONDAY: Golden Dash H (Krisna) 37.6.

Friday 38.2.

CLASS 5 (2) - 1,100M

Fiddlestick (Merwe) 40.7.

Bright Sun 36.5. Loving Babe (Zyrul) 37.7. Bartimaeus (Saifudin) galloped.

Rapid Fire 38.5. Retallica 40.5.

Host The Nation (Chavez) 39.3.

My Horse 35.4.

OPEN MAIDEN - 1,000M

Wawasan H (Chavez) 35.1.

Kinabalu Star 37.4. Victorem (Merwe) 39.1. Unbridled Sweep 40.3. City Gate (Saifudin) 39.6. King Albert Park H (Kellady) 40.5.

Modern Express 34.4.

MONDAY: Ima (Kok) 36.6.