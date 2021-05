Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

Kranji Mile aspirant Grand Koonta impressed in his gallop yesterday. TNP FILE PHOTO

SG1 KRANJI MILE - 1,600M

Grand Koonta H 36.8. Sacred Croix H

(K Hakim) and Mr Clint H 36.3 on turf together. Minister H (K'A'Isisuhairi) 36.2 on turf. Sun Marshal (O Chavez) 37. 1. Rocket Star H (CC Wong) 38.4.

I'm Incredible (M Kellady) 37.6. Gold Strike canter/35.8. Nowyousee H (S Noh) canter/39.1. Pennywise (T Krisna) 37.1. Preditor (D Beasley) 38.9. Churchill (Krisna) 39.3. Senor Don (Wong) 39.4. Sun Fortress (Beasley) 36.4.

MONDAY: Top Knight (S Shafrizal) 39.3.

Fame Star H 35.2. Big Hearted H

(L Beuzelin) 39.3.

KRANJI STAKES A - 1,200M

Sacred Rebel H (Hakim) 35.7. Zac Kasa 35.7. Kharisma H (Wong) 35.2. Makkem Lad H 37.7. Nimble (T See) 39.2. Churchill (Krisna) 39.3. Hardcore 38.8. Siam Warrior H 38.5. Salamence (Beasley) 42.

MONDAY: Mr Malek (WH Kok) 37.4.

CLASS 3 - 1,400M

Sun Fortress (Beasley) 36.4. Magic Wand H 36.2. Be Bee (M Zaki) 37.7. Gold Star H (M Lerner) 38.1. Savvy Command H

(V Duric) 37. Teller 37.4. Sky Rocket 34.7. Master Ryker barrier/35. Chicago Star 45.6. Special King (J See) 38.9.

MONDAY: Quarter Back (Shafrizal) pace work/34.5.Siam Royal Orchid H (Beuzelin) pace work/34.5.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Buuraq (T See) 39.9. Rambo 37.7. Vulcan 37.4. Cousteau H (Duric) 37.6. Mr Hooper (Chavez) 40.1. Winning Hobby 37.5. Romantic 36.2. Sacred Judgement 36.7. Tom Cat 45,36. Sun Step 40.1. Healthy Star (A'Isisuhairi) 40.1. Perfect 41. Winning Legend (S John) 41.4. Malibu Beach H (Noh) 37.1.

CLASS 4 - 1,700M

Solo Sun (Noh) 36.7. Saturno Spring H (Beasley) 41.9. Yaya Papaya 38.1. Caribbean Lady (Lerner) 38.5.

Mustengo (Hakim) 37.4. Gold Reward 40.1. Larry (J See) 38.1.

MONDAY: Tangible 38.7.

CLASS 4 (1) - 1,400M

Heavenly Dancer H (Duric) 39.7. Easy Does It 36.9. Day Approach H (Beuzelin) 38.3. Street Cry Success H (Duric) 37.5. Mandrake 39.5. Lucky Imperator 36.1. Super Smart (John) 41.6. Basilisk (A'Isisuhairi) 38.1. Calculation 38.9. Charming Diamond 38.4. Ricvelo (Chavez) 39.6. Miracle 38.8.

CLASS 4 (2) - 1,400M

Exceed Natural 37.9. The Marksman H (Beasley) 38.4. Asgard Massif H 40.1.

Sun Trek H (T Rehaizat) 36.1.

Unconquered H (TH Koh) 35.1.

Thunder (Lerner) 40.3. Longhu 37.7.

Our Pinnacle 37.5. Qiji Diamond 38.4.

All We Know (Chavez) 35.9. St Alwyn 41.1.

MONDAY: Kimitonara (CC Wong) 37.8.

CLASS 5 (1) - 1,200M

Boy Next Door 38.4. Golden Dash H (Krisna) 38.3. Terrific (John) 44.8. Easylights H 35.7. Coming Fast (Chavez) 36.3. Eight Ball 37.4. Bright Sun 35.4.

Fast And Fearless (I Saifudin) 43.

Lim's Shot (Lerner) 39.1.

CLASS 4 (2) - 1,200M

In All His Glory H (Chavez) 37.2. Wecando 40.6. First Choice 38.4. Beer Garden 39.8. Exdream H (PH Seow) 36.5. Wild Bee 41.1. Moongate Five 40.8. Sun Rectitude 36.9. Wawasan (A'Isisuhairi) 39.4.

NOVICE - 1,200M

Win Win 35.7. Stenmark H (Hakim) 36.6. Elliot Ness H (Duric) 36.5. Whiz Fizz H (Beuzelin) 39.9. Real Efecto H (A'Isisuhairi) 40.5. Infinite Wisdom H 34.4. Rocket Ryane (Krisna) 38.4. Happy Saturday (John) 40.3. Big Tiger 35.7. Everest H (Wong) 38.4. Strong N Smart 38.5. Super Generous 35.1.

MONDAY: Skylight (Shafrizal) 36.8.

CLASS 5 (2) - 1,200M

The Archer (Chavez) 36.3.

Burgundy Lad (J See) 37.3.

Dusseldorf 37.6. High Voltage (Koh) 39.8. Donlikeyou 36.7. Red Roar (JP van der Merwe) 38.6. Clarton Supreme 37.6. Atlantean H (Chavez) 35.4.

Najah 40.5. Excellent Moon 35.8.

Speed Racer (A'isisuhairi) 38.6.

Vesontio (Koh) 36.2.