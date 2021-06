Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

KRANJI STAKES A - 1,400M

Top Knight (S Shafrizal) 38.7. Lim's Dream (Beasley) galloped. Kharisma * (CC Wong) 37.8. Gold Strike 40.5. Pennywise (T Krisna) 37.7. Passport To Rome (M Kellady) 43.5. Churchill (K A'Isisuhairi) 37.6. King Louis 38.5. Hugo (M Lerner) barrier/35.4.

CLASS 3 - 1,800M

Sun Fortress (Beasley) 37.6. Strong N Powerful 41.2. Leatherhead canter/38.4. Wind Trail 42.1. Hard Too Think * (Lerner) 40.4. Sky Rocket (Lerner) barrier/37.7. Buddy Buddy (K Hakim) 39.2.

MONDAY: Spirit Of Big Bang * (L Beuzelin) 37.1. So Hi Class * 37.3. Elite Incredible * 38.9.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Mystery Power 37.3. Just Landed * (A'Isisuhairi) 37.3. Mr Hooper * (O Chavez) 38.8. Vulcan (M Zaki) 38.1. Hotshots Slam * (Lerner) 37.1. Wealth Elite (WH Kok) 38.2. Exdream 37. 1. Real Efecto * (A'Isisuhairi) 38.3. Supermax (TH Koh) 40.1. Qiji Acheeva 39.3. King Zoustar 40.5. Perfect pace work.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Red Rover * (A'Isisuhairi) 37.4. Universal Empire * (Chavez) 37.6. Qaraat * (I Saifudin) 38.4. Sun Trek (Beuzelin) 36.6. What You Like (PH Seow) 39.4. Charming Diamond 38.1. First Chief * (S John) 41.3. Sabah Star (A'Isisuhairi) 40.2. Lim's Wish (Beasley) 44.5.

CLASS 4 - 1,100M

Sacred Gift * 38.4. Surge 38.1. The Marksman * (Kellady) 45. Bionics * 40.8. Hyde Park 39.3. Super Ray 40.2. Tax Free 38.6. Wawasan (Chavez) 37.1.

MONDAY: Tom Cat * 45,35.

CLASS 5 - 1,800M

Lemon Squash * canter/37.8. Golden Teak * (Beuzelin) 40.7. Sun General 36.1. Pisca Pisca canter/38.4. Red Riding Wood 38.2. Military Chairman * 37.9. Apollo Rock 37.3. King Pin 37.8. Tony's Love 38.5. Dusseldorf 40.7. Blue Chip (Saifudin) canter/38.1. Official 39. Brother Mak Mak 39.6. Iron Fist 38.9.

CLASS 5 (1) - 1,400M

Takhi * 36.2. Street Party (Saifudin) 38.8. Triple Bowl pace work. Wind Of Dubai * (Saifudin) 43.4. Awesome Conqueror (T See) 42.4. Eunos Ave Three 38.7. Heng Xing (Shafrizal) 38.2. Ksatria (Lerner) 39.3. Tiger Leap 38.6. Smoke And Mirrors (Beasley) 40.4.

MONDAY: Starharmony * 37.3. Miej (Shafrizal) 42,36.

CLASS 5 (2) - 1,400M

Sun Spear (Chavez) 38.8. Lucky Jinsha 40. Burgundy Lad 39.4. Nadeem Sapphire 37.8. Blitz Power * (Koh) 35.5. Jupiter Dragon (Lerner) 42.4. Accumulation (Seow) 37.1. Travis (J See) 37.7. Rumble (Saifudin) 38.1. Najah 39.5. Silver Joy (J See) 37.1.

CLASS 5 (1) - 1,100M

Crown Gift (T See) 40.1. Northern Sun (Chavez) 41.3. Star Effect (J See) 40. High Limit * (JT See) 38.8. Tesoro Pirata (Saifudin) 41.2. Gamely * 36. Happy Friday (T See) 40.6. Nineteen Star 43.4. Allegro pace work. Lim's Pride (Beasley) 44.6. Red Claw (Beasley) barrier/36.8.

CLASS 5 (2) - 1,100M

Bright Sun (Beuzelin) 36.2. Life Is Gamble pace work. Uncle Lucky (J See) 38.1. My Horse 37.4. Amazing Man (Chavez) 39.5. Clarton Supreme 39.2. Dark Knight (T Rehaizat) 38.4. My Miracle 39.5. Supersonicsurprise (Saifudin) 38.2.

OPEN MAIDEN - 1,100M

Kakadu (T See) pace work. Gold Rush (Lerner) barrier/35.8. Ninesixthreethree 36.1. Zestful 40.8. Eight Ball * (Kellady) 38.2. City Gate (Saifudin) 35.5. Lim's Denali (Beasley) barrier/36.9.

MONDAY: Mellad (Beuzelin) 37.3.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

King Arthur * 37.5. Reignite * (A'Isisuhairi) 37. Alexander * (Kellady) 38.1. Amazing Breeze * 35.8. Super Generous 35.9. Big Green Hat 38.1. Raffie (Wong) 40.5. Renzo (Beuzelin) 40.5. Sand Box (Krisna) 38.1. Super Incredible * (JP van der Merwe) 37.3.