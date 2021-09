Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

CLASS 3 - 1,100M

Songgong Hera * 35.4. Nimble (JP van der Merwe) 40.4.Siam Warrior (M Lerner) 38.6. On Line 43.2. Sure Will Do * (D Beasley) 37.8. Hugo * 38.7. Entertainer * (R Shafiq) 35.9. Man Of Mystery * (Shafiq) 36.3. Lim's Craft 44.1. Sing Our Song (K A'Isisuhairi) 40.3. The August * (WH Kok) 38.8. Sky Rocket (Beasley) barrier/36.9. Rambo 43.3.

CLASS 4 - 1,800M

Luck Of Master * 36. 1. Real Efecto * (Beasley) 38.5. Terrific 38.5. Etwas Neues (I Saifudin) 42.2.

MONDAY: Voluminous * (L Beuzelin) 36.4.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Our Pinnacle * (Beasley) 35.6. Country Boss (CC Wong) 38.1. King Zoustar (N Zyrul) 45.7. Wealth Elite (Kok) 36.9. Seson (A'Isisuhairi) 38.8. Happy Friday * 38.4. Supermax (S John) 43.2. Ninesixthreethree 36.7.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Special Ops * (Beasley) 40.5. No Fun No Gain 38.3. Headhunter * (Lerner) 39.2. Surge (Merwe) canter/36.5. Arion Success (O Chavez) 35.4. Big Fortune 37.4. Lucky Jinsha * 38.8. Ironprince 37.4.

CLASS 4 - 1,100M

Moongate Star * (Saifudin) 35.6. Heavenly Dancer (Lerner) 39.5. Aftermath * (K Hakim) 36.4. Kiss Your Song (M Kellady) 38.2. Sky Eye * (Beauzelin) 36.4. Al Green * 41.6. Strong N Smart * (Beasley) 35.8. Blitzing (Wong) 38.5. King's Speech barrier/36. Flak Jacket (Kellady) 40.2. Tax Free (Saifudin) 40.8.

CLASS 5 (1) - 1,600M

Street Party * (Wong) 40.2. Sun Ace 35.2. Poroshiri (Lerner) 42.5. Star Effect (John) 37.4. Scooby Doo 43.5. Braced (John) 44.9. Roman Classic 38.5.

CLASS 5 (2) -1,600M

Oud Wood (Kok) 38.9. High Voltage * (TH Koh) 36.1. Kings Shield (T Rehaizat) 35.8. Sunday canter/37.8. Jupiter Dragon 43.4. Mings Man (Zyrul) 38.8. Rumble 35.4. Winning Power 39.3.

CLASS 5 (1) - 1,200M

St Alwyn 37.5. Super Incredible (Merwe) 38.5. Zestful 38.4. Amore Amore * (Lerner) barrier/37.1. The Wild Prince * (Koh) 36.2.

MONDAY: Golden Dash * (T Krisna) 36.5.

CLASS 5 (2) - 1,200M

Super Talent 37.9. Sir Elton 40.2. Lim's Shot 44.1. Joyful Aspiration 35.8. Superior Coat 36.7. Turf Beauty * 40.1. Qiji Star * 37.5. Smash 36.7.

CLASS 5 - 1,100M

Good Catch * (Koh) 36.3. Wawasan * 35.6. First Chief 43.5. Our Secret Weapon * (Shafiq) 35.5. Try Mak Mak (M Ewe) 43.5. Healthy Star 41.4. Marine Vanguard (Kellady) 38.1. Red Roar * (Rehaizat) 35.1. Against Gravity (M Zaki) 45.1. Boy Next Door 36.2. My Miracle 37.4. Silver Joy 36.3.Supersonicsurprise (Saifudin) 36.1.

OPEN MAIDEN - 1,000M

King Arthur (Shafiq) 36.5. Tesoro Pirata * (Beuzelin) 43.5. City Gate (Wong) 36.7. Nate's Champion 38.8. One Way Ticket (Saifudin) 37. 1. Fate To Win (Ewe) 40.7. Ninetysix Warrior (Rehaizat) 36.7. Lady Roxanne (Merwe) 36.5.