Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

CLASS 4 - 1,800M

King's Speech (V Duric) 40.9. Star Jack canter/43.4. Wind Trail (M Lerner) canter/44.5. Governor Of Punjab * 39.1. Mr Exchequer 36.9. Showcase The Gold * 37.8. Split Second * (WH Kok) 39.3. Perfect 45.4.

MONDAY: Shepherd's Hymn * (L Beuzelin) 37.7. Tiger Roar * 38.4.

CLASS 4 (1) - 1,100M

Cousteau (CK Ng) 35.7. Surge * (J Powell) 40.7. Chocante (M Kellady) 38.3. Al Green (JP van der Merwe) galloped. Revolution * 37.7. Diamond Rush (S John) 41.9. King Zoustar (R Iskandar) 38.6.

MONDAY: Shanti * (S Shafrizal) 38.4.

CLASS 4 (2) - 1,100M

Autumn Rush (Kok) 37.1. Kiwi Kid * (J See) 36.8. Toosbies (T Krisna) 38.3. Flak Jacket (Powell) 38.1. Calculation (Iskandar) 39.1. Snip 43.8. Lai Mak Mak 38.7. Red Claw (I Azhar) 41.6.

MONDAY: Prime Time * (Beuzelin) 38.4. Khan * pace work/35.3.

CLASS 5 (1) - 1,600M

Gold Reward * canter/36.4. Upgraded 43.8. Blitz Power * (J See) 34.7. Sun Conqueror (CC Wong) barrier/36. Gnothi Seauton * (Lerner) 39.4. Whizzy Waltzzy (I Saifudin) 37.9. Amazing Choice canter/39.9. Carnelian 37.4. Yes One Ball 39.2. Coloniel Star 37.7. Shine Almighty (Lerner) 43.8. Sun Pittsburgh (R Munger) 39.1. Unstoppable Giant (Kellady) 38.1.

MONDAY: Tigarous 37.5.

CLASS 5 (2) - 1,600M

Gold Faith 38.8. Allegro 40.9. Spirit Seven 43.5. Fort Mustang 40.6. Superior Coat (Beuzelin) 37.7. Zoffspeed 38.9. Master Sommelier (Kellady) 37. Maximilian (K Hakim) canter/36.8. Hooga Net (Wong) 37.3. Silver Joy (See) 37. Wins 37.2. Gingerman * (Munger) 37.3. Crown Delight (M Ewe) canter/pace work. My Miracle (TH Koh) 39.4.

CLASS 5 (1) - 1,200M

Loving Babe * (N Zyrul) 37.4. Performante canter/pace work. Against Gravity (Merwe) 39.9. Atlantean (Powell) pace work. Host The Nation (Ewe) pace work. Red Riding Wood * 36.9. The Wild Prince * (Koh) 36.3. Travis (See) 37.4. Red Roar (Saifudin) 38.5. Bethlehem 37.7. Dawning Gold 38.5. Hero In The Wind canter/42.9.

CLASS 5 (2) - 1,200M

Capone 40.2. Leggenda canter/44.5. Milimili (Munger) 40.5. Southern Wind canter/37.4. Evil Speedo 44. Smiling Proud * 37.7. High Limit (Saifudin) 38.2. Phaxe 38.8. Prince Pegasus (Powell) canter/39.4. Accumulation (Ng) canter/39.1. Speed Racer (See) 38.2. Tavito 40.6. Najah (Merwe) 38.6.

CLASS 5 - 1,000M

Sky Eye pace work. Asia Spirit 34.3. Crystal Star 36.7. Minhaaj * (Merwe) 38.4. Miss Michelle * (Koh) 34.7. Kakadu (John) 44.4. Hidden Promise (R Maia) 38.3. Winner Number One (Munger) 38.1. River Roca 42.4. Fountain Of Fame * 41.8.

MONDAY: Kanthaka (Wong) 42.

OPEN MAIDEN - 1,600M

Laksana (Beuzelin) 44.3. Top Of The Line 37.1. Silkardo (WW Cheah) 40.7. Clarton Supreme canter/pace work. Tiger Leap 39.4. Sun Holiday * (M Zaki) 36. Where She's Happy 37.1. Poroshiri * (Wong) 37.3. Speedy Rose (Merwe) 38.4.

MONDAY: Marikh 37.5.

OPEN MAIDEN - 1,000M

Entertainer 40.8. Win Win * (K A'Isisuhairi) 44.6. Ninetysix Warrior (Wong) 37.9. More Than Oil (Merwe) 41.6. River Ruby 39.7. Burgundy Lad * (Zaki) 38.5. Perfect Me * (Kok) 40.1. Lady Stuning * (Merwe) 41.6. Big Bad Mama 43.6. Take A Chance 35.1. City Knight (Saifudin) 39.4. Spearhead (See) 36.4. Wednesday 35.3. Lady Sprintbok pace work. Wind Of Dubai (Saifudin) 41.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400M

Raging Brave * 35.6. Zahau 37.9. Lim's Dreamwalker * (Kok) 38.2. Golden One (Wong) galloped. Marine Vanguard (Powell) 38.1. Battlestar 40.2. Dimesso (Saifudin) canter/pace work. Friday * (Beuzelin) 38. Ironprince 39.2. Nineteen Glory canter/44.5. Real Efecto * pace work. Sir Elton (Iskandar) 36.3. Tony's Love (Duric) 37.3.

MONDAY: Monday * (Shafrizal) 37.4.