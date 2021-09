Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

CLASS 3 - 1,200M:

Siam Warrior * (M Lerner) 40.1. Hadeer * 38.5. Water Rocket * (K A'Isisuhairi) galloped. Wealth Elite * (WH Kok) 42.5. Cheval Rapide 43.5. MONDAY: Safeer 37.2. Starlight * (L Beuzelin) 37.6. Pattaya * (S Shafrizal) 38.9.

CLASS 4 - 2,000M:

Luck Of Master * (O Chavez) canter/38.2. Sky Rocket 41.8. Gold Reward * (Lerner) 37.1. Free Fallin' * (M Kellady) 37.8. King's Speech 37.8.

CLASS 4 - 1,200M:

Chicago Star 37.1. Wecando 45.6. From The Navy * (M Zaki) 37.7. Motakhayyel (K Hakim) 38.1. Charger * 38.6. Blitzing (Chavez) 37.2. Master Player * (CC Wong) 36.5. MONDAY: Resolution 37.9. Day Approach (Beuzelin) 39,36.

CLASS 4 (1) - 1,000M:

Winning Spirit * 34.6. Crystal Warrior * 35.8. Hotshots Slam * 38.1. Super Smart (S John) 36.9.

MONDAY: Ablest Ascend * 41,36.

CLASS 4 (2) - 1,000M:

Magnifique * (John) 37.2. Basilisk 40.5. Headhunter (Lerner) 42.8. Mr Big Brother * (I Saifudin) 37.7. Always Innocent * (Kellady) 37.7. Loving Babe (TH Koh) 37.3.

CLASS 5 (1) - 1,600M:

God's Gift canter/36.7. Circuit Star * (Chavez) 37.5. Auspicious Day 36.8. Per Incrown * 36.6. Qiji Auston canter/36.7. Heng Xiang (S Shafrizal) 38.1. Sun Ace 34.7. Ksatria * 43. Zoffspeed (T Krisna) 38.1. Wind Of Dubai 38.0. Gunmetal Grey pace. Black Taipan 38.8. Blitz Power (N Zyrul) 38.3.

CLASS 5 (2) - 1,600M:

` Boy Next Door (Lerner) canter/43.7. Flying Yellow 36.7. Endless (Chavez) 41.1. High Voltage (Koh) 35.9. Lim's Rhythm * (John) 37.4. Military Chairman 43.1. Tony's Love * (Lerner) 38. Joyful Aspiration canter/37. Nate's Honour * 38.5. Dark Knight * (Saifudin) 36.6.

CLASS 5 - 1,200M:

Magnificent Gold 39. Northern Sun * (Wong) 37.2. The Wild Prince * (Koh) 38.3. Olympia (V Duric) 44.8. Retallica 38.2. Coming Fast 34.7. My Everest (John) 44. One Way Ticket * (Saifudin) 35.7. Bright Sun (Chavez) 36.2. My Miracle 35.8. Najah (Y Rehaizat) 35.1. Silver Joy (Zyrul) 37.1.

MONDAY: Malibu Beach (Lerner) 37.

OPEN MAIDEN - 1,600M:

Golden Tiger (Saifudin) 36.6. Mesmerizing 39.7. Great Expectation * (Lerner) 37.8. Rusty Rust (Duric) canter/pace. Sir Elton 40.2. Supreme Happiness (Rehaizat) canter/37. Strike For Shining 41.9. Walim (Duric) canter/43.3.

OPEN MAIDEN - 1,200M:

King Arthur * 38.1. Sugar Rush 35.9. Beyond Compared 34.7. Lim's Hopefully 42.7. Burgundy Lad 37.5. Konan * (Beuzelin) 37.4. Lucky Jinning canter/45.1. Shylock 39.3. Holy Eleanor * 40.7. Super Generous (Koh) 36.7. Lady Roxanne 35.8. Candy Rain (Chavez) barrier/35.7. City Gate (Zaki) galloped.

MONDAY: Mellad (Shafrizal) 38.5.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

Dragon Sands * 38.7. Oud Wood pace. Dragon Tycoon * (A'Isisuhairi) 38.3. Super Incredible 34.6. Anara 36.7. Bingo Master 36.9. Blue Idol (Krisna) 38.3. Hex Mark (Chavez) 38.4. Knight Command (Saifudin) 36.7. Nineoneone 35.8. No More Delay (John) 45.9. Northern Star * (Koh) 37.2. Red Dragon (John) 44.7. Super Extreme 34.6. Istataba * (Beuzelin) 38.1.