Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

CLASS 3 - 1,400M

Passport To Rome * (M Kellady) 37.7. Augustano (R Shafiq) canter/41.5.

Be Bee * (Kellady) 37.2. Golden Flame * canter/37.5. Strong N Powerful (S John) 39.5. King Louis (T Krisna) barrier/36.1. Green Star 37.7. Wealth Elite (WH Kok) 44.2.

MONDAY: Quarter Back 37.2.

On Line (L Beuzelin) 36.7. Karisto 37.8.

CLASS 4 - 1,700M

Cheval Blanc * (M Lerner) 39.5. Strong N Best * (John) 42.1. Fortune Star 38.1. Street Party * (K A'Isisuhairi) 39.2.

Mega Gold * 38.4. Solo Sun 39.4.

MONDAY: Iron Ruler (S Shafrizal) 37.2.

CLASS 4 - 1,200M

Lim's Craft (D Beasley) barrier/38.3.

Galvarino (Beuzelin) 37.7. No Fun No Gain * 39.9. Speedy Missile * (K Hakim) 36. Brutus * (Shafiq) canter/36.8. Rocketship (Beasley) 43.4. Blitzing (TH Koh) 35.4. King's Speech 39.8.

MONDAY: Shanti * 35.1.

CLASS 4 (1) - 1,100M

Aftermath * (Hakim) 34.9. Al Green * (Lerner) 40.9. *appy Moment * (John) 44.1. Always Innocent * (Kellady) 44.1.

Maceo 37.2. Mister Dynamo * 39. Whiz Fizz 39.9. Ninesixthreethree (A'Isisuhairi) 40.2. Loving Babe (Beasley) 38.6.

MONDAY: Kassab * (Shafrizal) 35.1.

CLASS 4 (2) - 1,100M

Magnifique * 39.4. Kiss Your Song (Kellady) 38.1. Headhunter (Lerner) galloped. Winning Spirit (T Rehaizat) 37.9. Tom Cat * 35.6. Lim's Zoom (Beasley) 42.5. Boom Shakalaka 39.1. Hyde Park 41. Marine Vanguard * (M Zaki) 37.2.

What You Like * (PH Seow) 37.1.

CLASS 5 - 1,700M

Sun Conqueror (Zaki) barrier/37.6. Gold Kingdom * canter/38.5. Hosayliao (John) 39.9. Anyway * canter/42.6. Billy Britain 41.1. Endless (CC Wong) 39.6. Flaming Kirin (Kellady) 44.2. King Pin 39.5. Blitz Power (Koh) 37.2. Gingerman 37.4.

CLASS 5 (1) - 1,200M

Miracle * 39.9. Golden Dash pace work. Ironclad (Kok) 37.6. Sun Rectitude

(Wong) 37.4. Smoke And Mirrors * (Beasley) 41.2. My Boss (John) 41.7.

Big Mary * (I Saifudin) galloped.

CLASS 5 (2) - 1,200M

Boy Next Door (Lerner) barrier/36.1. *ost The Nation (M Ewe) 37.6. Intrepid 40.6. Atlantean (Beuzelin) 40.1. Lim's Shot (Rehaizat) 43.6. Cizen Lucky barrier/36.4. See Yah (Shafiq) 36.4. Turf Beauty pace work.Winning *ammer (Saifudin) 40.2.

CLASS 5 (1) - 1,100M

Flak Jacket 37.7. Wawasan * 37.4. *ealthy Star * (Lerner) 40.2. Pindus * (Beasley) barrier/35.4. Try Mak Mak (Ewe) 37.2. Bizar Wins * 35.7. Olympia * (Shafiq) 34.9. Simlong Beach (Krisna) 39.3.

The Wild Prince (Koh) 40.8.

MONDAY: Harry Dream * 37.2.

CLASS 5 (2) - 1,100M

Ben Wade * 37.4. Coming Up 37.7.

My Horse (Rehaizat) 38.3.

Ol Mate Buzzer 39.8. City *all (Krisna) 38.8. Supersonicsurprise (Saifudin) 36.5.

OPEN MAIDEN - 1,400M

Mellad (S Shafrizal) galloped. Lucky Jincheng (Zaki) barrier/37.2. Kakadu (John) 42.7. Bright Era (Rehaizat) canter/36.8. Ironprince (Kok) 36.8. Sugar Rush (A'Isisuhairi) 37.8. Super Atas 39.5. Lim's *opefully 43.5. Fate To Win (Ewe) canter/42.5. Shylock 41.4. Holy Eleanor * 39.3. Walim * (Shafiq) 36.1.

Lady Roxanne (Rehaizat) 38.3.

MONDAY: Greatham Girl (Beuzelin) 37.2. Big Green Hat (Kellady) 45.3. Dabble (Kellady) 43.9.