Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

CLASS 4 - 1,800M

King's Command * (M Zaki) 36.9. Luck Of Master * (CC Wong) 35.1. Rambo (D Beasley) barrier/36.6. Gold Reward * canter/35. Buddy Buddy 37.7. Tiger Leap * 38. Afalonhro 39.2. Cheval Blanc (M Lerner) 41.8. Mesmerizing * 39.2. Clergyman * (Lerner) 40.6. Split Second (WH Kok) 38. Street Party 38.7.

CLASS 4 - 1,400M

Sing Our Song * 36.8. Russian Twist (K A'Isisuhairi) 39.2. All We Know H (O Chavez) 39.1 Wecando * 40.8. From The Navy * (Zaki) 37.2. Bleu Marine canter/40.2. King Zoustar * (N Zyrul) 45. Don De La Vega 40.4. Exceed Natural (TH Koh) 37.9. Lucky Imperator 36.8. Boy Next Door * (Lerner) canter/43.3.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Field Marshal * 40.7. War Pride (Zyrul) 39. Reignite * canter/40. Wild Bee H (L Beuzelin) 38.5. Basilisk (Beasley) 37.3. Mr Big Brother (I Saifudin) 38.9. St Alwyn * 40. Sun Trek (Wong) 37.5.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Longhu (M Kellady) 37.2. Winning Spirit * 38.5. King Arthur * canter/42.2. Surge (A'Isisuhairi) 37.9. Arion Success (Chavez) 40.2. Hotshots Slam 39.8. Mega Gold 39.8. Seson 42.3.

MONDAY: Siam Royal Orchid H (Beuzelin) galloped/35.1.

CLASS 5 (1) - 1,600M

Magnificent Gold 39.2. Auspicious Day 37.3. Ksatria * (Beuzelin) 35.9. Tony's Love * (T Krisna) 38.2. Allegro * 39.4.

CLASS 5 (2) - 1,600M

Military Chairman * (Lerner) 42.1. Cizen Lucky * (Wong) 40.9. Black Taipan 38.5. Beauty Spirit canter/36.4. Gallant Black 38.5.

CLASS 5 (1) - 1,400M

Superlative 38.3. The Shadow * (S Shafrizal) 37.4. God's Gift 36.6. Takhi * 41.2. Galaxy Star (Zaki) 37.5. Amore Amore (Lerner) barrier/36.9. Lion Spirit 39.2. Cavalla Court 39.5. Diamond Mine (Kok) barrier/36.6. Broadway Success 39.3. Fireworks * 39.4. Wind Of Dubai 38.1. My Boss 36.6. Runminderbinderrun 39.6. City Gate 36.5. Qiji Star 36.9.

CLASS 5 (2) - 1,400M

Beat The Light (Beasley) 38.2. Silent Force 38.8. Easylights (M Ewe) 39.4. Nate's Honour * 39.6. Star Effect 37.7. Rock N Roll 42.9. Coming Fast 35.5. Big Mary * (Saifudin) 36.1. See Yah * 38.1. Sunday * 36.6. Supreme Happiness canter/36.5. Clarton Supreme (Shafrizal) barrier/36.4. Gingerman 42.2. Najah (Saifudin) 36.6.

CLASS 5 - 1,200M

Loving Babe ( Koh) 38.9. Perfect Mission * (Chavez) 36.3. Nate's Champion * 39.2. Anpanman (T Rehaizat) 36.1. JK Formidable (Wong) 45.7. The Wild Prince (Koh) 36.8. Winning Legend (S John) 41.8. One Way Ticket * (Saifudin) 34.9. My Miracle 36.6.

OPEN MAIDEN - 1,200M

Chivalric Knight 35.9. Big Tiger * (Wong) 36.8. Shylock 40.4. Superior Coat * (Saifudin) 36.8. City Hall 39.1. Travis (Rehaizat) 36.6. Candy Rain * (Chavez) 42.5. Simlong Beach (Krisna) 38.8. Super Incredible 41.7. Big Green Hat (Kellady) 37.5.

MONDAY: Konan * 38.4.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400M

Dragon Sands 37.7. Oud Wood (Kok) 42.3. Dragon Tycoon * (A'Isisuhairi) 38.9. Bingo Master (Wong) 41.3. Blue Idol 39. Dabble * (Kellady) 36.9. Hex Mark (Zyrul) 36.6. Nineoneone 35.9. Northern Star * (Koh) 43.2.