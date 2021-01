Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

KRANJI STAKES A - 1,200M

Surpass Natural * 37.7. Fame Star * 41.2. Grand Koonta galloped. Nowyousee * (S Noh) 38.9. You Rokk * (K A'Isisuhairi) 37.1. Magic Wand * 39.2. So You Too 38.4. Special King (J See) 38.8. Salamence (T Rehaizat) barrier/35.

CLASS 4 - 1,800M

Luck Of Master * (Noh) 35.5. Special Ops * (J Powell) 39.7. Global Kid (M Kellady) 45. Sun Holiday * (A'Isisuhairi) 35.9. Hard Too Think 39.6. Clarton Treasure (Noh) 38.7. Gold Reward * (O Chavez) canter/37. Circuit Star * 36.3. Terrific (WW Cheah) barrier/36.2.

MONDAY: Shepherd's Hymn * (L Beuzelin) 36.8. Royal Pavilion * 36.6.

CLASS 4 (1) - 1,400M

Inherit (K Hakim) barrier/37. Magnifique 39.2. Mandrake 40.2. Super Smart * 37.6. Lucky Imperator * (R Iskandar) 37.2. Universal Empire 39.7. Stormy View 42.7. Atlas 40.3. Barbeque 38.8. From The Navy * (Kellady) 38.3. Per Incrown 42.4. MONDAY: Adipson 36. Imperium * pace work/35.5.

CLASS 4 (2) - 1,400M

Easy Does It 41.2. Meryl (M Nizar) 40.8. Sacred Judgement * (B Woodworth) 39.2. Gentlemen Agreement * 39.3. Whistle Grand * 40.2. Moongate Five (S John) 38.6. Thunder * (I Saifudin) 40.1. Eastiger * 36.6. Star Empire (Chavez) barrier/36.5.

MONDAY: Chalaza (CC Wong) 37.5. Marikh 38.2.

CLASS 4 - 1,000M

Sacred Gift * (Woodworth) 36.7. Stunning Cat (M Lerner) 37.4. Man Of Mystery * (R Maia) 36.7. Surge (Lerner) 38.3. It's Got It All * (John) 37.6. Radiant Success * (Beuzelin) 37.7. Lonhro Gold 39.2. River Roca 45. Calculation * 33.9. Thomas De Lago * (Saifudin) 36.2. Tom Cat * (Iskandar) 34.7.

CLASS 5 - 1,600M

I'm A Conqueror (Saifudin) canter/368.. Zygarde * (Lerner) 38.1. Catch The Tiger (M Zaki) canter. Blitz Power (J See) 37.3. Gold Kingdom * canter/38.1. Zoffspeed (T Krisna) 38.1. Flying Yellow 38.7. Travis (J See) 36.6. Angel Halo 39.1. Vesontio 36.8.

MONDAY: Zahau 37.2.

CLASS 5 (1) - 1,400M

Bear Witness * (Cheah) 37.7. Centurion (Wong) 38.1. King Zoustar * 39.5. Awesome Conqueror * (Saifudin) 40.4. Fireworks * 40.1. Oud Wood 39.4. Cizen Boss (Lerner) 39.7. Sayonara 40.1. Smoke And Mirrors (TH Koh) 37.3. Tiger Leap pace work. Atlantean (Saifudin) barrier/35.8.

CLASS 5 (2) - 1.400M

Balor * (JP van der Merwe) 41.7. Cizen Lucky 38.5. Forever Good pace work. Smiling Proud * (Woodworth) 35.5. Nadeem Sapphire (Maia) 37.3. Evil Speedo (Saifudin) 40.7. Nate's Honour 39.7. Clarton Supreme 38. Nineteen Glory barrier/36.8. Lim's Rhythm (John )barrier/36.7.

MONDAY: Diamond Mine (Powell) 38.3.

MAIDEN - 1,100M

Just Stars (Nizar) 43.7. Yes One Ball * (Krisna) 39.2. King Midas 45.9. Leggenda (Saifudin) 40.1. Supreme Happiness 40.4. Phaxe 39.2. Ninetysix Warrior 35.5. Barbarian 37.4. Tell Me 40.5.

OPEN MAIDEN - 1,400M

Valencia (Cheah) 39.3. Sun Council * 35.5. Dawning Gold 39.2. Fountain Of Fame (Nizar) 39.5. Strong N Best * (John) 38.3. Shine Almighty 38.3. City Hall (Noh) 38.2. Marcus Antonius 39.9. Kanthaka (Wong) 39.2. Dimesso (Saifudin) barrier/35.7.