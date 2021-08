Yesterday’s gallops by horses engaged at Kranji on Sunday

KRANJI STAKES A - 1,400M

Mr Malek * (CC Wong) 35.9.

Gold Strike canter/42.7.

KRANJI STAKES C - 1,600M

Tiger Roar * 37.5. Starlight * 38.6. Sun Power (O Chavez) 38.9. Prosperous Return * 37.5. Rambo (D Beasley) barrier/37.5.

Fortune Star 37. Terrific (S John) 40.2.

CLASS 4 - 1,600M

Afalonhro (R Shafiq) barrier/35.2. The Wild Bunch (TH Koh) 37.3. Split Second (WH Kok) 37.8. Lucky Imperator (L Beuzelin) 35.1. Real Efecto * (Beasley) 37.8. Solo Sun 35.1. Sabah Star * (K A'Isisuhairi) 37.7.

Strong N Best * (John) 40.9.

Gold Kingdom (M Lerner) canter/42.7.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Shepherd's Hymn * (Beuzelin) pace work/ 35.8. Magnifique (J See) 42.7.

Strong N Smart * (Beasley) 36.2.

Royal Return (Chavez) barrier/38.1.

Crown Dancing (John) 39.1. Eagle Eye canter/43.5. Chalaza * (Kok) 35.9.

Sun Rectitude * 38.6.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Lim's Passion barrier/35.8.

Exceed Natural (A'Isisuhairi) 40.4.

Big Fortune 37.1. Blitzing * (Chavez) 39.3.

Yaya Papaya * 36.2. Supermax (John) 44.1. Wawasan 37.4.

CLASS 4 - 1,100M

David's Sling 37.3. The Brotherhood * 37.8. First Chief (J See) 45.8. Malibu Beach * (Wong) 38.3. Star Shield (John) pace work. Lord Justice (I Saifudin) 37.4.

Ninesixthreethree * (A'Isisuhairi) 35.8.

Sun Step 37.8.

CLASS 5 - 2,000M

Sun General (Wong) barrier/38.1.

Allegro * barrier/35.9. Footstepsonthecar (S Shafrizal) barrier/36.4. King Pin 37.4.

Clarton Supreme canter/42.7.

CLASS 5 (1) - 1,200M

Calculation 38.8. Northern Sun * (Wong) 38.7. Heng Xing * (Shafrizal) 38.6.

Easylights (Beasley) 37.3. Extra Win (Saifudin) 38.7. Fight To Victory 40.4.

CLASS 5 (2) - 1,200M

Huntsman * (Lerner) 40.5.

Smoke And Mirrors * (J See) 37.3.

Super Speed (Kok) 35.9. Super Talent (John) 41.4. Coming Fast 35.8. New Garden 39.8. High Voltage (John) 40.1.

Paperback Trooper 44.1.

CLASS 5 (3) - 1,200M

Perfect Mission * 36.3. Lim's Wish (Beasley) barrier/37.4. The Wild Prince (Koh) 37.4. Donlikeyou 40.9. Host The Nation (J ohn) 38.7. Our Showcase (J See) 37.4.

NOVICE - 1,200M

Everest * (Beasley) 37.7. Mellad * (Beuzelin) 37.1. Greatham Girl * (Shafrizal) 38.6. Renzo * (Wong) 38.9.