Yesterday's gallops by horses engaged at Kranji on Sunday

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

GROUP 2 EW BARKER TROPHY - 1,400M

Jupiter Gold (CC Wong) 37.7. Nowyousee * 38.1. Zac Kasa canter/38.8. Siam Blue Vanda 37.9. Webster (I Azhar) 42.5. Safeer galloped/35.6. Rocket Star * (V Duric) 38.1. Quarter Back (R Munger) 37.9. Gold Star * 37.4. Pax Animi * (Duric) 37.4.

CLASS 3 - 1,600M

Ocean Crossing * (J Powell) canter/39.6. Super Dynasty * (R Iskandar) 37.9. Sky Rocket 39.7. Senor Don (T Krisna) barrier/35.1. Star Jack 43.21.

CLASS 4 - 1,400M

Harbour Approach galloped/41.1. Sun Noble (Wong) 36.1. Count Me In 36.7. Imperium * galloped/35.7. Lucky Imperator * 38.1. Flying Tourbillon * 38.1. Quantum (WH Kok) 37.3. Admiral Winston (CK Ng) barrier/36. Miej galloped/35.9. Cavalla Court (WW Cheah) canter/pace work. Takhi * 35.

CLASS 4 (1) - 1,200M

My Big Boss * (JP van der Merwe) 38.6. Kharisma * (Duric) 37.8. Star Empire pace work. Boy Next Door (Wong) canter/38.9. Voluminous (L Beuzelin) 36.8. Planter (M Zaki) 36.6.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Calculation (Munger) 39.2. Fire Away (M Lerner) galloped. Resolution * 36.8. Despacito 40.1. Healthy Star (K A'Isisuhairi) 39.5. David's Sling (M Ewe) 37.7. Lim's Spin (R Maia) 38.9. Fabulous One 41.4. Northern Sun * (Wong) 38. Wealth Elite (Kok) 36.7. Per Incrown (Merwe) 39.3.

CLASS 5 - 1,700M

Sun Conqueror (Khair) barrier/35.7. Gold Kingdom * 40.4. Easylights 39.1. Carnelian 37.7. Lion Spirit * 35.7. Scooter (A'Isisuhairi) 39.4. Qilin Top Form 40.9. Spirit Seven 41.2. Success Street (Ewe) 37.2. Vesontio (Merwe) 37.5.

CLASS 5 (1) - 1,400M

High Voltage * (TH Koh) 35.3. Sabah Star * 37.7. Tyson * 35. Captain Bill (I Saifudin) barrier/35.8. Cizen Lucky pace work. Runminderbinderrun (Duric) 37.9. Super Speed * (Munger) 36.5. Performante (Wong) barrier/36.3.

CLASS 5 (2) - 1,400M

Runfinnrun 43.5. Flying Yellow 40.1. Fireworks * 41.2. Superior Coat 36.5. Sayonara * 37.3. Super Talent (B Woodworth) 42.1.

OPEN MAIDEN - 1,400M

Eunos Ave Three * (Maia) 37.7. Phaxe * (Krisna) 39.7. Clarton Supreme (Wong) 41.5. King Pin (Cheah) 37.9. Sun Holiday * (A'Isisuhairi) 37.2. Sun Palace (Merwe) canter/38.9. Beauty Luck (Lerner) 39.3. Zahau (S Shafrizal) 37.1. Monday (Beuzelin) 37.1. Sir Elton (A'Isisuhairi) 37.8.

RESTRICTED 4YO MAIDEN - 1,200M

Against Gravity (Zaki) 38.8. Sun Council * 36.4. Zygarde (Lerner) 36.6. Strong N Best (Maia) 40.2. Sun Royale 36.4. Big Bad Mama pace work. Footstepsonthecar (Wong) 37.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

City Knight 36.8. Dimesso (S John) 35.9. Friday * (Munger) 36.6. Golden Way * (Duric) 37.8. Lim's Betterready barrier/37.1. Lim's Straight barrier/35.8. Masked Magnate * 36.8. Rocket Ryane * (Duric) 35.9. The Archer * 37.4. Lady Sprintbok (T Rehaizat) barrier/36.8.