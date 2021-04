Yesterday's gallops by horses engaged at Kranji on Sunday

E-mail this article

RACE 1

Catch The Tiger * (M Zaki) 38.6. Etwas Neues * (M Lerner) 39.8. Wind Of Dubai (K A'Isisuhairi) 37.4. Tsurian (Lerner) 35.3. Awesome Conqueror * (T See) canter/36.9. Hidden Promise (V Duric) 37.5.

RACE 2

Wishuponastar (I Saifudin) 39.3. Stella Polare (J See) 39.6. Circuit Flyer (Saifudin) 41.6. Show Thunder 38.3. Marcus Antonius * (K Hakim) 38.8.

RACE 3

Headhunter * (Lerner) 41.8. Crown Gift (S John) 41.1. Hyde Park (A'Isisuhairi) 38.4. Galaxy Star * (Zaki) 36.9.

RACE 4

Vesontio (Saifudin) 44.6.

Pace work: Red Roar (Saifudin)

RACE 5

Godfathers * 38. Take A Chance (O Chavez) 39.8.

RACE 6

Brutus * (Duric) 36.8. From The Navy * (Zaki) 38.2. Eunos Ave Three 39.2. Aftermath * (Hakim) 35.8. Stenmark (Chavez) 35.8. Whiz Fizz * (L Beuzelin) 37.4. Infinite Wisdom * 38.4. Ace Sovereign * 40.8.

RACE 7

Endless (T See) 38.2.

RACE 8

Be Bee * (Kellady) 38. Circuit Mission (A'Isisuhairi) 37.6. Lim's Samurai * 41.1. Siam Warrior * 40.6. The August (Chavez) 37.4. Federation canter/36.8. Motakhayyel (Hakim) 37.6.

RACE 9

Axel (PH Seow) canter/36.8. Meryl * (Saifudin) 39.3. Admiral Winston * (Hakim) 36.4.

Pace work: Atlas.

RACE 10

Free Fallin' * (Kellady) 38.6. Barbeque (Duric) 37.8. Lai Mak Mak (Seow) barrier test/37.6.

RACE 11

You Rokk (Kellady) 36.9. Lim's Craft * (T See) 41.8. Arc Triumph 43.7.

Pace work: Super Invincible.

RACE 12

Exdream * (Chavez) 36.4. Longhu (Kellady) 38.2. Super Speed 37.8.