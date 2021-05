Yesterday's gallops by horses engaged at Kranji on Sunday

CLASS 3 - 1,100M

Ocean Crossing * 37.1. Karisto * (L Beuzelin) 37.1. Sun Ops * (O Chavez) 34.3. Ararat Lady * (M Lerner) 38.3. Songgong Hera * 35.1. Chicago Star 42.4. Special King 38.1.

CLASS 4 - 1,600M

Lim's Bestbreaker (T See) 41.9. Yaya Papaya (K A'Isisuhairi) 37.5. Who Loves Bae * (Beuzelin) 34.9. Champagne Finale * 36.4. Saturno Spring (D Beasley) 44.7. Tigarous 36.6. Gold Kingdom 37.4.

CLASS 4 - 1,400M

Godfathers * (Beasley) 38.1. Day Approach * (Beuzelin) 37.6. Absolvido (WH Kok) 36.6. Bruce Alnaughty * (J See) 37.5. All We Know (J See) 38.5. The Shadow 36.6. Terrific (I Saifudin) pace work.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Water Rocket (S Noh) barrier/34.8. The Wild Bunch (T See) 38.3. Unconquered (TH Koh) 36.3. Optimum Star 38.2. Perfect 39.6. Strong N Best 39.6. Sun Rectitude 34.8. Jacksa * (S Shafrizal) 37.6. Happy Saturday (Saifudin) 45.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Hyde Park 37.3. Lord Of Cloud (Koh) 37.8. Maceo (M Kellady) 38.1. Tax Free * 37.2. Triple Bowl 43.6.Northern Sun 34.9. Winning Spirit 35.4. King Zoustar (J See) pace work.

CLASS 5 (1) - 1,700M

Etwas Neues 37.3. Sun Conqueror * (Chavez) 35.5. Golden Teak (Beuzelin) 37.7. Nineteen Gale 42.5. Zoffspeed (T Krisna) barrier/35.6. Footstepsonthecar barrier/36.5. Black Taipan 39.4. Joyful Aspiration 35.9. Blue Chip (A'Isisuhairi) canter/41.

CLASS 5 (2) - 1,700M

Official 38.3. Angel Halo * (M Lerner) 37.4. Master Sommelier (Kellady) 37.9. Lim's Rhythm * (Beasley) canter/41. Najah (JP van der Merwe) canter/40.3. Beauty Spirit 35.3. Silver Way (N Zyrul) 38.6. Dark Knight 39.4. Flash The Flag 35.8.

CLASS 5 (1) - 1,200M

Eunos Ave Three 37.5. Mowgli * 42, 35. Gamely 36.4. Seson * (Kok) 39.6. Coming Fast * 35.5. Big Day (T See) 37.2. Cizen Lucky 40. Our Showcase (Chavez) 36.4.

CLASS 5 (2) - 1,200M

Atlantean (Saifudin) 35.4. Amazing Man (A'Isisuhairi) barrier/35.8. Voluntad 38.9. Mings Man (Zyrul) 37.5. Travis (J See) 38.4. Supersonicsurprise (Saifudin) 36.6.

OPEN MAIDEN - 1,200M

Rumble (Saifudin) 39.2. Ninesixthreethree * (Chavez) 36.5. Pit Bull 38.7. Sweet Tapit 38.9. Holy Eleanor * 36.5. Sunday 38.7. Supreme Happiness 35.9. Khao Manee (T See) 37.3. Starharmony * (Beuzelin) 36.7. Lady Roxanne (K Hakim) 37.3. Big Green Hat (Kellady) 37.4.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

Con Speranza * (Lerner) 38.5. Prodigal * (Shafrizal) 36.7. Shanghai Star * 38.3. Starfortune * 38.3. Everest (Beasley) barrier/36. Dabble (M Zaki) 37.3.