Yesterday's KL gallops

SATURDAY'S ENTRIES

Metro A - 1,400m: Mr Crowe * barrier/34.7.

Class 4 (A) - 1,400m: Gold Power barrier/35.2.

Class 4 (B) - 1,400m: Dawn Of The World barrier/35.4.

Class 5 (A) - 1,200m: Germanic barrier/35.4.

Class 5 (B) - 1,200m: Zolved 41.8. Lim's Ranger Barrier/35.4. Super Joy barrier/35.3. Song Kid barrier/35.2.

Class 5 (A) - 1,400m: Nation Theatre barrier/35.4. Tilsworth Mali barrier/35.2. Monte Carlo barrier/35.4.

Class 5 (B) - 1,400m: Tilsworth Joshi barrier/35.2. Lion City Gold 39.8.

SUNDAY'S ENTRIES

Metro A - 1,400m: Good Baby barrier/35.2. Truson 37.5.

Class 3 - 1,700m: Tiger Bay barrier/35.2. D'Great Vulture barrier/35.2.

Class 4 (A) - 1,100m: Frankly My Dear barrier/35.2. Thank You Boss 39. Silver Power canter/37.8.

Class 4 (A) - 1,100m: Sakura Japan barrier/35.2.

Class 4 (A) - 1,400m: Bahar barrier/35.2.

Class 4 (A) - 1,700m: Back To The Towers * 41.2. JJ Star * canter/pace work.

Class 5 (A) - 1,400m: Thai Baht barrier/35.4.

Class 5 (A) - 1,700m: Happy Eddington barrier/35.2.

Maiden - 1,200m: Dragon Kingdom 36. Moonshine Mistress 36.3. Beautiful One 38.2. On Parade barrier/35.4. Nova Phoenix barrier/35.2.

Restricted Maiden - 1,200m: D'Great Speed * barrier/35.2.