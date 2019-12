Yesterday's Kranji gallops

TRAINER SHANE BAERTSCHIGER

Declare War barrier/37.9, Destiny Child barrier/37.2, Free Fallin' 44.8, Galaxy Star (M Kellady) 43.7, I Am The Star (Kellady) barrier/37.4, King's Command (Kellady) barrier/37.2, Lincoln Moonlight (Kellady) 44.5.

TRAINER CLIFF BROWN

Magnificent Gold 43.1 *, Rocket Pegasus 38.4.

TRAINER STEVEN BURRIDGE

Adipson 44.8, Dazzle Gold pace work, Kimitonara pace work, Lim's Pride 42.6, Lim's Ripple 39.9, Lucky Trio 45.8, Verizon 42.5.

TRAINER MICHAEL CLEMENTS

El Primero 42.5, Eye Guy 37.1 *, Prime Time 42.2, Resolution 42.2 *, Siam Royal Orchid 45.3 *, Vittoria Perfetta 45.3 *.

TRAINER LETICIA DRAGON

BM Pins 44.5, Captain Bill pace work, Flaunt 45.9, Sky Eye 43.1, Speed Racer 40.2, Spirit Of D'Wind pace work, Star Emperor 41.3, Strong N Powerful 40.2 *, Surge 44 *, Surpass Natural 41.4 *.

TRAINER TIM FITZSIMMONS

Fire Dragon 37.8, Mega Gold (M Lerner) barrier/37.1, MIster Dynamo 37.7, Vibrant Chambers 38.5.

TRAINER LEE FREEDMAN

Amore Amore 42.1, Calculation 39.4, Circuit Star 41.4 *, Excelling pace work, Foresto 37.4, Healthy Star 43.4 *, Huntsman 40.2 *, Jomo 38.1, Karisto 42.1 *, Loyalty Man 41.6, Made In Russia 40.2 *, Mr Alejandro 37.6 *, Mr Coppola 43.1, Mr Malek 37.6 *, Mr Rockwell 39.4, Muraahib 44.6, My Big Boss 37.1, Nationality 40.1, Smoke And Mirrors 42.8, Sun King 44.3, Tigress 40.6, Tobruk pace work, You Rokk 40.2 *, Yulong Express 39.3 *.

TRAINER STEPHEN GRAY

Acrobat 43.2, Darc Bounty pace work, Kharisma (CC Wong) barrier/37, Lim's Spin (I Amirul) barrier/37.

TRAINER JASON LIM

Crystal Dragon pace work, Everything I Need 37.6, Fight To Victory 41.1, Gold Zest 41.9, Golden Spark 40.8, Mr Fat Kiddy 39.1, Good Catch 40.8, Natureisspeaking 38.4, Plucky Lad 37.6, Richie Rich pace work, Spirit Seven 42.5, Star Effect 38.5, Star Shield 41.4, Takhi 39.9, Teso Privado 39.9, You Qianzhuan 39.3.

TRAINER LESLIE KHOO

Always There 37.2, Auspicious Day 38.6, Communication (Lerner) barrier/37.5, Eunos Ave Three 37.2, Heartlight pace work, Invincible Man 38.3, King Warrior 36.9, Lim's Moment 36.5 *, Lord O'Reilly 39.9, Smooth Operator pace work.

TRAINER DAVID KOK

Accelerando 41, Allegro 40, Dontlookdownonme 41.1, Leading Cellist 39.9, Leggenda 41, Majestic 40,2, Nineteen Stark 41.5, Obsidian 40.1, Solitaire 41.1, Tin's Machine 41.7, Uplink 41.1.

TRAINER KS TAN

Alwrich 44.5, Country oss 39.4, Gold Rush 38.7, Highgate 43.8, Hooga Net 45.8, Lago De Como 41.9, Magic Wand (Wong) pace work, My Money (Wong) pace work, Roan Ranger canter/36.7, Spur Me On pace work, Tell Me 44.4, Tesoro Publico pace work, Titanium Force pace work, War Frontier 37.7.

TRAINER CT KUAH

Household Dynasty 43.1, King Of Glory 42.1, Lucky Red 42.2, Qingdao 42.2, Ultimate Killer pace work.

TRAINER RICARDO LE GRANGE

Ace Harbour 44.2, Air Combat 43.8, California 37.7 *, Codigos 39.8 *, Field Marshal (Lerner) 36.1 *, Golden Dash (T Krisna) 36.6 *, Jumpin Jack 36.6 *, Kranji Gold 39.8 *, Mighty Kenny 34.9, Rocket Star (Krisna) 36.1 *, Toosbies (Krisna) 35.7, Yulong Green 42.1 *.

TRAINER DONNA LOGAN

Bangkok Girl 40.8, Dark Necessities 37.5 H, Invisible 40.8.

TRAINER DANIEL MEAGHER

Hero Star 42.5, Lim's Dream 44.8, Lim's Magic 43.9, Lim's Mighty (T Rehaizat) 40.8, Lim's Samurai 40.3, Perfect 43.8.

TRAINER ZL MOK

Beer Garden pace work, Cai Poh Wang 42.8, Legend Rocks 41.7 *, Legendary Era 45.2, My Boss 41.8, River Happiness 45.6, River Radiance 41.2 *, Winning Legend pace work, Without Prejudice.

TRAINER JOHN O'HARA

Coloniel Star 39.6, Hephaetus 40.2, JK Flash 40.2, Mighty Vain 39.6 *, Miss Michelle 39.1 *, Our Dynamite 43.8, Silent Boss 40.1, Speedy Rose 37.1, Standout 37.3, Theodore 39.1, Vesontio 38.3.

TRAINER SAIMEE JUMAAT

Gangnam Classic 44.5, Hee's Forte pace work, Roman Classic 42.7, Voluminous 43.4.

TRAINER MARK WALKER

Accumulation 37.4, Admiral Winston 43.4 *, Afalonhro 36.7 *, Barbarian 38.6, Beau Geste 39.2, Bright Sun 37.4, Brutus38.3 *, Distinctive Darci 36.1, Elite Power (CK Ng) 36.2 *, Fulife Brilliance 37.4, Heart Of Courage (Ng) 37.4, Ka Chance 39.3, Man Of Mystery 36.6 H, Red Riding Wood 36.2, Sacred Rebel 38.8, Street Cry Success 37, Time To Rock 39.2, Try Mak Mak (Ng) 38.2.

TRAINER KY YOUNG

Clarton Treasure canter/40.1, Superten canter/pace work.