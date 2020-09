Yesterday's Kranji gallops by horses engaged on Saturday

CLASS 1 - 1,600M

Countofmontecristo * (K Hakim) 41.1. Mr Clint * (JP van der Merwe) 37.7.Yulong Edition canter/41.2. Makanani * (M Lerner) 37.3. King Louis 37.3. Elite Quarteto 35.1. Exceed Natural (R Munger) 42.5. Trumpy (V Duric) 38.4. Loyalty Man * (R Iskandar) 35.2. Mr Malek * (K A'Isisuhairi) 37.3.

CLASS 2 - 1,100M

Sacred Rebel * (Hakim) 36.8. Altair * 34.6. Augustano * (Merwe) 36.4. Darc Bounty 37.6. You Rokk * 42. Siam Warrior 41. Ararat Lady * (Duric) 38.1. Nationality * 38.2. Hugo * 37. Kiss Your Song (M Kellady) 37.4. Man Of Mystery 35.9.

CLASS 3(1) - 1,200M

Coming Through * (S Noh) 36.7. Wecando * (R Maia) 38.5. Mr Hooper * (M Nizar) 36.4. So You Too 39.7. Blitzing (A'Isisuhairi) 36.3. Cousteau * 34.6. Magnifique * (Merwe) 40.4. Caribbean Lady (Lerner) 38.8. Flak Jacket 37.4.

CLASS 3(2) - 1,200M

Aramani (Kellady) 37.7. Master Ryker * (Hakim) 38.2. Autumn Rush (WH Kok) 36.3. Wassergeist (Kellady) 37.3. Axel 37.8. Limited Edition (J See) 36.7. Legend Of The Sun (B Woodworth) 36.8. Surge 42.9. My Big Boss * (Merwe) 39.4.Diamond Beauty 38.7.

CLASS 4 - 1,800M

Luck Of Master canter/39. Meryl * (I Saifudin) 40.1. Matsuribayashi * (Lerner) 35.2. Don De La Vega * canter/36.6. Billy Britain 44.4. Magnificent Gold * canter/36.5. God's Gift * (Munger) 36.8. Auspicious Day * canter/38.5. Etwas Neues 37.1. Plato canter/37.9. Glory Shine (M Zaki) 42.7.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Chocante 37.7. Moon Face * 38.7. Unconquered * 37.7. Key Success (Munger) 40. Yulong Green * (T Krisna) 37.8. Wind Of Liberty 38.8. Street Party * (Saifudin) 39.6. Longhu (Kellady) 38.1. Broadway Success (Woodworth) 39.8. Northern Sun (CC Wong) 37.3.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Asgard Massif 39.9. Gentlemen Agreement * (Kellady) 38.2. Jr Malone * (Hakim) 37.7. Star Empire (Merwe) barrrier/35.1. Heavenly Dancer * (L Beuzelin) 39.2. Super Power (Noh) 38.2. Lucky Imperator (A'Isisuhairi) 38.4. Sun Formation (Zaki) canter/39.9.

CLASS 5 (1) - 1,400M

Achieved More 38. From The Navy 38.2. Runminderbinderrun * (Maia) 38.4. Avocado canter/35.8. Awesome Conqueror * (Lerner) 39.4. Beauty Seven Seven * (Saifudin) 41.7. Miracle Fast (CS Chin) 36.8. Hosayliao (Zyrul) 44.9. Tsurian 40. Nate's Honour 38.4.

CLASS 5 (2) - 1,400M

Mr Rockwell * (A'Isisuhairi) 36.4. Boom Almighty 36.3. Fireworks * 37.1. Winning Power * (Munger) 36. Kranji Gold (Noh) gallop. Another Show (M Ewe) 39.2. Ma Bao Bao 42.7. Pegasus Junior 37.4. Miracle Time 37.7. Flash The Flag 36.9.