Yesterday’s Kranji gallops for Saturday

CLASS 4 - 1,600M:

Gold City 39.7. Our Pinnacle * (M Lerner) 45.6. Buddy Buddy (R Shafiq) 39.7. Special Ops * (D Beasley) 38.6. Glasgow (K A'Isisuhairi) 39.1. Yaya Papaya 38.9. Terrific * (I Saifudin) canter/41. Zygarde * canter/37.2. Billy Elliot * (Lerner) 40.2.

CLASS 4 - 1,200M:

Afalonhro (PH Seow) barrier/36.2. Exdream galloped. Universal Empire * (TH Koh) 38.5. Wealth Elite 39.3. Chalaza (WH Kok) 39.4. Maceo (M Kellady) 38.1. Boom Shakalaka * 43.1. Lady Sprintbok 41.8. Circuit Star (Saifudin) 40. Mr Showman (Kellady) 37.7. Perfect 45.

CLASS 4 (1) - 1,000M:

Headhunter 41.1. Lonhro Gold * (Lerner) 38.2. Hyde Park (JP van der Merwe) 38.2. MONDAY: Imperium * (Shafrizal) 42,35. Kassab 38.

CLASS 4 (2) - 1,000M:

Surge * (Lerner) 39.1. Snip (Beasley) pace work. Vulcan (Kellady) 44.1. Cousteau 37.4. Whiz Fizz * 43.3. Lim's Unique (Beasley) 44.2. Sun Step (M Zaki) 40.2. Super Ray 39.

MONDAY: Mellad * (L Beuzelin) 38.4.

CLASS 5 (1) - 1,600M:

Street Party * 38.2. Lemon Squash * 37.7. The Archer * (S Shafrizal) 36.7. Cavalla Court 38.8. Etwas Neues * (Lerner) 40.1. Allegro * canter/41. Kings Shield 36.4. Almugir * 39.5. Sun Spear 38.2.

CLASS 5 (2) - 1,600M:

Sun Pittsburgh * (Lerner) 40.7. Wind Rhapsody * 40.2. Nadeem Sapphire 36.4. Sayonara (A'Isisuhairi) 39.5. High Street 39.1. Accumulation (Shafiq) 35.8. Angel Halo (Beuzelin) 40.1. Mings Man (N Zyrul) 38.6. Spirit Of D'Wind * (Merwe) 38.9. Qingdao 38.1. Gingerman 38.1.

CLASS 5 (1) - 1,200M:

Takhi * 35.7. Despacito (Lerner) 37.9. Northern Sun (CC Wong) 38.2. Sun Rectitude (O Chavez) 36.2. Unbridled Sweep 37.3. Fast And Fearless * (Saifudin) 44. Super Speed (Kok) 38.3. Anpanman * (T See) 38.9. Fight To Victory (Koh) 44.9.

CLASS 5 (2) - 1,200M:

Lucky Jinsha 37.8. Red Roar (Merwe) 40.7. High Voltage (Koh) barrier 400m. Life Is Gamble (M Ewe) 36.7. Amazing Man 43.8. Host The Nation * (Chavez) 38.4. Summer Glitter (Saifudin) 39.9. Giant Killing 39.5. Majesty Warrior galloped. Speed Racer 39.1.

CLASS 5 - 1,100M:

Healthy Star * (Saifudin) 44.1. Super Power * (A'isisuhairi) 37.1. Anyway (Ewe) 43.8. Decreto 41.6. Golden Win * (Koh) 36.9. Uncle Lucky * (J See) 37.3. My Miracle 39.5. Supersonicsurprise galloped.

MAIDEN - 1,100M:

Sweet Tapit 37. Reignite galloped. Don't Tell Tilly (T See) 38.2. Mr Big Brother (Saifudin) 38.5. City Gate (Saifudin) 43.4. Lim's Hopefully 44.3. Tiger Leap (Kok) barrier/35.9. Superior Coat (Zaki) 36.3. Lady Roxanne (Seow) 37.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

Hero * (Lerner) 39.6. Illustrious * 40.5. Eight Ball * 37.7. Master Player (T See) canter/40.1. Sugar Rush (J See) 36.3. Greatham Girl * (Beuzelin) 38.5. Dragon Sands 36.1. Northern Star * (Koh) 38.6. Renzo * (Wong) 38.1. Sand Box (Wong) 38.2. Super Extreme 39.4.