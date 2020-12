Yesterday’s Kranji gallops by Saturday’s runners

CLASS 4 - 1,700M

Gold City 39.7. Afalonhro * (K Hakim) barrier/35. Caribbean Lady * 37.5. Golazo (M Lerner) 37.5. Foresto 36.2. Lord Of Cloud (B Woodworth) 36.6. Billy Britain (WW Cheah) 38.1. Mighty Emperor (T Krisna) barrier/35.3. Sun Ace * (K A'Isisuhairi) 35.6. Barbeque barrier/35.6. Captain Singapore 45.4. Lemon Squash * 37.9. Helushka (M Zaki) 39.8.

MONDAY: Iron Ruler * 36.7. Voluminous 37.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Legend Of The Sun * 35.9. Blitzing * (A'Isisuhairi) 40.2. Surge * 36.6. Rise Of Empire 37.3. Sure Will Do * 37. Stormy View * (Krisna) 37.6. Super Power 41.4. Fabulous One 45.4. Try Mak Mak (N Zyrul) 44.5. Broadway Success 36.6. Super Great 37.2. MONDAY: Pattaya * 37.7.

CLASS 4 (2) - 1,200M

Heavenly Dancer * (V Duric) 38.4. Silent Partner (Hakim) barrier/34.7. Wild Bee * 41.1. Universal Empire (Zyrul) 38.7. Proof Perfect 40.5. Chalaza (WH Kok) 40. Khan * 37.9. Healthy Star * (R Iskandar) 37.6. Galaxy Star * (M Kellady) 38.2. Silver Sky * (I Saifudin) pace work. Triple Bowl * (I Azhar) pace work. Sportscaster (CK Ng) 37.6.

MONDAY: Limited Edition (Zyrul) 36.7.

CLASS 5 (1) - 2,000M

Gold Reward * canter/39.4. Auspicious Day (Zyrul) barrier/38.5. Military Chairman * (Cheah) 37.9. Pisca Pisca (CC Wong) 38.7. Gold Kingdom * (Wong) 35.4. Apollo Rock (Cheah) 38.2. Dusseldorf canter/37.7. Etwas Neues (Lerner) 38.8. Lion Spirit * 37.3. Gallant Black 37.3.

CLASS 5 (2) - 2,000M

Black Taipan 38.9. Blue Chip (Duric) 40.4. Bencoolen 37.9. Scooter (A'Isisuhairi) canter/37.5. Unstoppable Giant * 37.3. Maximilian * (Hakim) 37.2. Tigress * (Iskandar) 35.7. Ace Harbour (Krisna) 38.2. Master Sommelier * (Kellady) 39.8. Pegasus Junior * canter/37.7. Vesontio (Saifudin) 39.8. Crown Delight (Wong) canter/44.8.

CLASS 5 - 1,200M

King Zoustar * 37.9. Our Showcase (Zyrul) 44.6. Red Claw pace work. Super Speed * (Kok) 37.7. Nadeem Sapphire 36.7. Forever Good * (M Ewe) canter/44.7. Middle Kingdom * 40.5. Hosayliao (J See) 41.1. Smash 35. Tavito (TH Koh) 37.2.

MONDAY: Saturday (S Shafrizal) 36.7.

CLASS 5 - 1,000M

Well Deserved 40.1. Asia Spirit 34.8. Minhaaj * (JP van der Merwe) 36.3. River Roca canter/pace work. Atlantean (J Powell) 39.3. Kakadu (B Woodworth) barrier/37.1. Life Is Gamble (Zyrul) 39.1.

MONDAY: Loving Babe * (Zyrul) 36.8.

MAIDEN - 1,400M

Sun Holiday * (A'Isisuhairi) 36.1. Quick Shosha 34.8. Sir Elton * (Iskandar) 35.5. Perfect Me (Woodworth) 40.2. Sun Council (Wong) 35.8. El Macho 40.8. Beat The Light 37.4. Leggenda * (Woodworth) 37.3. Rumble 36.5. Speedy Rose * 39.1. Beauty Spirit (Zaki) barrier/38.5. Stella Polare (R Munger) 37.9.

OPEN MAIDEN - 1,100M

Ninetysix Warrior 36.3. More Than Oil * (Ewe) 36.9. Assassin (Zyrul) 41.1. Speed Racer (Munger) 35.7. Burgundy Lad (Zaki) barrier/36.1. Lim's Oceanic barrier/36.2. Natureisspeaking 37.8. Big Bad Mama 43.6. The Wild Prince (Koh) 38.7. City Knight (Saifudin) 40.4. Show Thunder (Wong) 39.8. Tesoro Pirata 45.6. Oud Wood * 37.7.

MONDAY: Nova Factor 36.8.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

Bad Boy Black (J See) 41.1. Circuit Flyer 38.2. Eight Ball * (Powell) 38.1. Fighting Hero * (Munger) 40.3. Lim's Wish (Azhar) 43.7. Lucky Jinsha (Merwe) 38.9. Nate's Champion * 39.2. Power Of Ifreeth * (Shafrizal) 43, 38. Lady Sprintbok (CS Chin) pace work. Joju 38.3. Wind Of Dubai 45.6.

MONDAY: Masked Magnate 41. 34. Sahabat * 38.