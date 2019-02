Yesterday's Kranji trackwork

E-mail this article

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON FRIDAY

KRANJI STAKES C - 2,000m:

Golazo (M Lerner) 39.1. Solo Sun (V Duric) 35.4. Mr Dujardin * (M Rodd) canter/38.3. Wonderful Paint * (S Noh) canter/35.9. Middle Kingdom (D Moor) 38.5. Panache (R Iskandar) canter/39.4. Party Maker 39.1.

Monday: Majestic Empress 43.1.

KRANJI STAKES C (1) - 1,400m:

Dicton * (Rodd) canter/39.1. Little Big Man (Iskandar) 37.7. Moritz Eclipse 43.4. Good News (B Woodworth) 43.4. Lord Of Cloud 41.4. Black Jade * 40.5. Carnelian (Lerner) 37.7.

Monday: Lim's Royal (Noh) 38.5. Guilty Pleasures 37.7. Safeer * 37.2. Siam Sapphire 41.4. Wecando * 38.4. Gold Reward 39.1. Pusaka 37.5. Yulong Honor (T Rehaizat) 37.4.

KRANJI STAKES C (2) - 1,400m:

Flak Jacket (J Powell) 37.4. Scorpio 42.5. Battle Of Troy 35.9. Circuit Mission * (Moor) 37.7. Destroyer Eclipse 38.8. Justice Light 34.9. Ottawa 40. Satellite Warrior (I Saifudin) 39.8. Yulong Edition (M Kellady) 37.4.

Monday: Chalaza (Noh) 38.8. Absolvido * 40.1. Gold Strike 37.5. Sportscaster (B Thompson) 37.1. Viola Da Terra gallop. Our Pinnacle * (Moor) 40.7.

CLASS 4 - 1,200m:

Smooth Operator * 36.1. Elite Conquest (Moor) 38. The Odds * (T See) 36.3. Zman 41.6. Mon Energy * (Woodworth) 34.8. Quadcopter * (Lerner) 37.6.

Red Claw (CS Chin) pace work. Crouching Sun (Thompson) 37.6. Howl * (Woodworth) 39.5. Parador 38.4. Ares (Saifudin) 42.6.

Monday: Gain Eclipse (Noh) pace work. Born To Be King * (Kellady) 37.8.

CLASS 4 - 1,000m:

Shaqraa 45.4. Sun Princeps * (Duric) 37.7 Boy Next Door * canter/37.5. Supersonicsurprise * 36.2.

Monday: Time To Rock * (Thompson) 35.5.

KRANJI STAKES D - 1,200m:

Cerdan 39.6. Looks Good * (See) 42.2.

Our Showcase (Duric) 38.1. Turf Beauty 40. Paperback Trooper (See) 40.1.

Monday: Heartlight (Noh) 36.3. Sacred Croix (R Zawari) 36.3.

Larceny 37.4. Everybody Happy * 40.4.

KRANJI STAKES D - 1,000m:

My Gold * 38.3. Evil Roadster (Woodworth) 41.4. Rich Fortune * 35.9. Man Of Words * (Saifudin) 41.8. Majulah (See) 39.1.

Monday: Run The Day (Moor) 35.5. The Golden Goat 41.3.

RESTRICTED MAIDEN - 1,100m:

Galvarino * (See) 40. Catch The Tiger (Kellady) 44.8. My Boss 39.6.

Tax Free * 41.7. Morpheus 38.7.

Atlantean (Woodworth) 39.1. Clarton Supreme (CC Wong) 37.5. Easy South East 40.2.

Monday: Axel * (Moor) 36.6. Nate's Honour 37.5. Hostwin Queen 41/41.