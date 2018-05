Yesterday's Kranji trackwork

E-mail this article

GALLOPS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

KRANJI STAKES B (1) - 1,100M:

Kratos (Y Salim) 41.6. Ode To Joy canter/37.8. Darc Bounty H (I Amirul) 42.7. Bao Shan Magic (MM Firdaus) barrier/37.5. Lim's Archer H (C Grylls) 35.4.

KRANJI STAKES B (2) - 1,100M:

Nova Missile 41.6. Wonderful (Salim) 42. Al Green H (G Boss) 40.7. Mr Luck H (CC Wong) 36.7. Pole Paradise H 37.8. Anonymous H 36.2. Silkino H 38.4.

CLASS 3 - 1,700M:

Blue Danube canter/37.9. Claudia's Beauty H (Boss) 38.6. Magic Wand H (Juglall) 37.4.

MONDAY: Super Joe (Juglall) 354.2.

CLASS 4 PREMIER - 1,000M:

Enthuse H 37.3. Basilisk 42.8. Whistling Win (Wong) 43.2. Satellite Star 40.8.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,800M:

Kokoni (Amirul) 39.6. Rich Beauty (Amirul) 38.9. El Camino 45.8. She's The One (I Saifudin) 39.9. Sun Force canter/37.7. Murdoch (N Zyrul) barrier/36.5.

CLASS 4 NON PREMIER - 1,000M:

Kazuo 40.8. Invincible Man (T See) 42.9.

Honor H (Grylls) 34.9. Pomp 36.8.

KRANJI STAKES D - 1,600M:

Sorbeta H (J Powell) 37.9. Rainbow Royal 38.7. Elite Warrior (See) 37.7. Peer Gynt canter/37.7. West North Hill H (TH Koh) canter/36.4. Dream Big 38.1. Spur Me On (Amirul) 43.1.

CLASS 5 - 1,100M:

Superten 39.9. Neo's Classic 45.6. Lady Liberty 38.3. Rocket Fighter (O Placais) 36.7. Flying Shadow 37.4. King Of Thieves H 36.7. Sacred Crown gallop.

MAIDEN - 1,200M:

Libeccio H 39.9. Ol Mate Buzzer (Grylls) 42. Abjar 39.8. Dragonite (Placais) 38.8. Leonardo/pace work. Roman Wells 39.9. Good Warrior 36.7.

RESTRICTED MAIDEN - 1,400M:

Zulu Warrior H (Boss) 39.5. Alamak 38.9. Larry (Boss) 39. Theagenesofthasos H 37.7. Whakaaria Mai (E Aslam) 40.1. Turf Princess (Placais) 38. Lady Counsel 41.3.

MONDAY: Grand Knight H (Saifudin) 35.7.