Yesterday's Kuala Lumpur trackwork

E-mail this article

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

GALLOPS BY SATURDAY'S RUNNERS

CLASS 3 - 1,200m

Taffetas gallop. Conflight pace work. D'Great Light 37.9. Mystic Master pace work. Sacred Galaxy pace work. Major Tom * barrier/35.8. Wow * canter/37.9.

CLASS 4 (A) - 1,100m

Sattar * 37.9. Lim's Sincere * canter/36.

CLASS 4 (B) - 1,100m

Kuttner gallop. Sharon's Star 40. Speedy Demon pace work. Sweet Lodge * 36.4.

CLASS 4 (B) - 1,400m

Warrior King * 38. Lim's Bullet canter/36. Roc That 36.4. Mr Wolff canter/38.4. Hussonator canter/gallop. Rainbow Fish canter/pace work. Voyager 43.4. Paragon Star 37.4.

CLASS 4 (B) - 1,400m

Greenstone 41. Powerful Fighter canter/pace work. Winterfell canter/pace work. Dawn Of The World 44. Paltrow 39.4. Smoothly pace work. Brilliant Star 40. Smart Master 40.8. Soon Seeker 39.4.

CLASS 5 (A) - 1,100m

M Seven pace work. Super Eight canter/pace work.

CLASS 5 (B) - 1,100m

Immortal Legacy pace work. Satellite Golden 41.8. Once A Thief gallop. Tilsworth Joshi * 41.6. Major Green 43.2. Sparkler 40. Sea Horizon canter/gallop. Rainbow Centre 40.5.

CLASS 5 (A) - 1,400m

Elite Rocket trot/40.6. Champion Face 37.4. Hydrant * canter/pace work. Street Of London 39.3. Char Siew 39.6. Encosta Zone barrier/36.

CLASS 5 (B) - 1,400m

Magical Talent canter/pace work. Mewtwo 39.

CLASS 5 (B) - 1,400m

Bullish Luck 40. Elf's Dream canter/gallop. Scorpion King 37.6. HK Dollar 41. Song Kid canter/gallop. Magic Ranger 38.6. Haha Babe 39.5. Nova Ace 38.5.

OPEN MAIDEN - 1,600m

Cuban Heel canter/43.4. L'Ken canter/36.3. Ready To Rule canter/gallop. Beautiful One 37. Cold War 40. Nasi Lemak canter/41.6.

GALLOPS BY SUNDAY'S RUNNERS

METRO A - 1200m

Browcow * barrier/35.7. Ready To Rock canter/38.4. Splendor 37. Mr Crowe * 39.5. Inniminyminemow canter/35.8.

METRO A - 1,200m

D'Great Conqueror canter/41. Hip Hip Hooray 40.2. Brahma Circus 37.9. Ode To Joy 40.9. Rising Glory canter/40.4. Mr Hanks 38. Sacred Surfer pace work. Xzuberance 37.8. Lim's Archer 44.

METRO A - 1,600m

Truson * 38.2. God Helps Me canter/pace work. Big Truck 40.6. Star Invincible * barrier/35.7. Diamond Set canter/39.

CLASS 4 (A) - 1,100m

D'Great Rich canter/pace work. Flash One 37.4.

CLASS 4 (B) - 1,100m

Tauboss pace work. Big Bank pace work. Place Your Bet canter/38.6. Sam The Man 38.7. Sand Bank * 37.8.

CLASS 4 (A) - 1,400m

Mozart Eclipse 37.9. Bella Veloce 39.7. Introit 38.4. Ideal Guide canter/gallop.

Elite Gold canter/40.

CLASS 4 ( A ) - 1,700m

Laughing Buffalo * 38.9. Drought * 38.8. Tarzan 38.9. Casey 39.4. Chairman Wind 37.4. Super Easy Empire pace work.

CLASS 5 (A) - 1,100m

Suntzu * 41.6. What 40. Just Duit pace work. Alien pace work.

CLASS 5 (A) - 1,400m

Arecibo * canter/gallop. Ghost Affair canter/40.6. Toobigtofail * 40.2.

CLASS 5 (A) - 1,700m

Real Mean canter/39.4. Norman 41.3. Winning Tango canter/pace work.

Anak Warrior 38.8. Jeffrey 41.3.

D'Great Magic canter/pace work.

Lady Liberty pace work.

Zhan Shen * pace work.

OPEN MAIDEN - 1,200m

Big Super canter/36. D'Great Star canter/pace work. Lim's Evolution 36. Magic Eclipse 38.4. Shanghai Nights barrier/36. Broke In London barrier/36. Happy Ghost 37.1.