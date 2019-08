Yesterday's Kuala Lumpur trackwork

E-mail this article

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SATURDAY

CLASS 4 (A) - 1,200M

Listen barrier/34.3. Swift Embrace barrier/36.7.

CLASS 4 (B) - 1,200M

Aljawhra 44. Playboy Soon * 37.9. Smoothly canter/pace work.

CLASS 4 (B) - 1,200M

Char Kway Teow 38.9. Kuttner trot/41. Flash One 37.8.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Super Dragon * 37. Champagne Rose canter/pace work.

CLASS 5 (B) - 1,200M

D'Great Hawk canter/42. Arlo pace work. Polo Gaga 44. Jet Ace canter/38.

CLASS 5 (B) - 1,200M

Barker Road Kid * barrier/36.6.

CLASS 5 (A) - 1,400M

Paragon Star trot/40.5.

CLASS 5 (B) - 1,400M

Tauros * 37.3. Eagle Soar canter/41.8. D'Great Magic canter/44.6.

CLASS 5 (B) - 1,400M

Lika Tiger barrier/36.6. Mewtwo * 36.6.

GALLOPS BY HORSES ENGAGED ON SUNDAY

SELANGOR GOLD CUP - 1,600M

Order Of The Sun barrier/34.3. Best Tothelign canter/38.2. Skydance Eclipse gallop. D'Great Timing gallop. Brother Wind * barrier/34.3. Royal Explorer canter/38.7. Splendor 36.

CLASS 3 - 1,200M

High Council * barrier/36.1. Inniminyminemow * canter/36.7. Out Of Nowhere 36.9.

CLASS 3 - 1,200M

Desire Sky canter/gallop. Super Mario barrier/36.1.

CLASS 4 (A) - 1,200M

Condado * canter/44. Oriental Spirit * gallop. Golden Kingdom * canter/pace work. Nova Ranger * 38.9.

CLASS 4 (A) - 1,600M

Satellite Prince barrier/34.3.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Yes Bossy barrier/36. God's Fate canter/44. Ashqar 40.3.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Burgundy Heights pace work. American Tycoon barrier/36. Good People * canter/41.2.

CLASS 5 (A) - 1,400M

Aussie Eagle 38. Union Jac canter/39.

OPEN NOVICE - 1,200M

Baadshah 36.9. Determinetostrike canter/pace work.