Yesterday's Kuala Lumpur trackwork

WORKOUTS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

CLASS 3 - 1,600M

First Precinct 37.9. Star Invincible barrier/36.2. D'Great Light barrier/36.2.

Pace work: Arc Cara.

CLASS 4 (A) - 1,600M

Sahaba 38.5. Soon Seeker 36.8.

CLASS 4 (B) - 1,600M

We're The World barrier/36.2. High Tensile 38. Sorbeta canter/42.3.

Pace work: Neversaynever.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Nova Dashing * 40.4.

Pace work: God's Fate.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Burgundy Heights barrier/36.4. Bukit Subang 36.6. Calm And Tranquil 41.2.

Pace work: Powerful Fighter, All My Eye and Ghost Affair.

CLASS 5 (A) - 1,200M

Smiddy Byrne 37.8. Musang King 41.9.

CLASS 5 (B) - 1,200M

Suntzu * 39.8. Perfect Girl barrier/37.2. Red Eastern barrier/36.4.

Pace work: Endurance.

CLASS 5 (A) - 1,600M

French Vintage barrier/36.2. Mr Connery canter/41.5. Snaggle Puss barrier/ 38.5. Tauros 38.

CLASS 5 (B) - 1,600M

Macho Man barrier/36.4. Ghost Bay 40. Gin Go Gin barrier/37.2. Nasi Lemak 37.9. Nova Ace 39.9.

MAX TWO STAKES - 1,400M

Limitless Stout canter/41.1. Laughing Buffalo 37. Confeat * 37.2. Premium Rush 37.5. Good Intentions 37.5. Sasa Lady barrier/36.2.