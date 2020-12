Yesterday's Kuala Lumpur trackwork by Sunday's horses

E-mail this article

STAYER STAKES A - 1,800M

Mr Hopkins 36.5. Shanghai Nights canter/39. Aidehour canter/39.5.

SUPREME B - 1,400M

Brother Wind 36.5. Premium Rush 40.5. Metier Star canter/40.9. Turf Princess canter/38.3. Magnum King barrier/35.6.

SUPREME B - 1,400M

Lisboa Star canter/40.6. El Tordillo H 42.2.

Elite Remarkable barrier/35.6. Sun Coin 39.4.

CLASS 4 (A) - 1,700M

Sorbeta barrier//35.4. Triple One Star barrier/35.4. D'Great Ocean canter/42.6. High Tensile barrier/35.5. Murdoch barrier/35.6. Fardus canter/39.5.

CLASS 5 (B) - 1,200M

D'Great Achiever canter/41. Eagle Soar canter/39.5. My Goodness barrier/35.4. Satellite Genius pace work. Ready To Star canter/37.4. Fly High 40. Lining Together 37.

CLASS 5 (B) - 1,200M

Trinity Royal H 37.8. Winterfell canter/42.9. Sparkle Lot 38.1. Zolved 38.1. Concorde back straight. Ready To Strike canter/37.4.

CLASS 5 (B) - 1,200M

D'Dreat Song canter/39.7. Bukit Subang 37.6.

CLASS 5 (B) - 1,200M

Tail Spin barrier/35.8. Catapult canter/galloped. Frances 39.8. Black Is Power canter/40. Big Paris 40. Good Lucky barrier/36.

OPEN NOVICE - 1,100M

Mr Alfonso 39.4. Symbol Of Courage canter/40.7. Alrali 37.4. Kaswar 41.4. Let's Come On Baby 38.7.