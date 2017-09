Kuala Lumpur trackwork

Former Singapore winner Bull And Bear (No. 10).

WORKOUTS BY HORSES ENTERED ON SATURDAY

Class 3 - 1,400m: Bright Life canter/gallop. Real Mean canter/39.5. Ghost Emperor canter/38. High Troja 37.4. Mr Paulandre 38. Panda Bomb * 37.2.

Class 4 - 1,200m: Nova Eagle canter. D'Great Era barrier/38. Love Goes Around canter. Mr Epic canter/39.8.

Class 4 - 1,600m: Value Of Justice 36.8. Encosta Zone canter. Kabali pace work. Fast Rich 37.1. Sacred Spin barrier/35.9. Dawn Of The World 40. Happy Eddington * 40.2. Sayang Me * 38. Acipenser pace work.

Class 5 - 1,200m: Super Good canter/38.2. Good Vibrations canter/39.

Pokemon Baby 39. Shahpur Jat canter/42.6. D'Great Wall canter/38. Class 5 - 1,200m: Civil Union 38.2. Rock And Stone barrier/37. Rainbow Star 40. Prince Nano canter/37.9. Bull And Bear * 36.6. You Never Know 38.3.

Class 5 - 1,200m: Lonesome Me 39.

Joe Swiper canter. Rainbow Centre canter/42.9. Military Star pace work. Buzz Man * canter/37.6. Ikto canter/37.8. Easy Ahead 41.2.

Class 5 - 1,400m: Sea Master canter/37.8. Spirit Of Speed barrier/37 Swiss Bank canter/39.

Class 5 - 1,400m: Karigara canter/gallop. Little Lion canter/41. Fiorella canter/42. Aureus canter/38.6. Air Power canter/40. Happy Amigo canter/38.2.

Class 5 - 1,800m: Lim's Mirage canter/39. Verglatica 38.8. D'Great Swift canter/gallop. Polo Master canter/37.6.

Pure Rabid 38.7. King Faalcon 40.

WORKOUTS BY HORSES ENTERED ON SUNDAY

Metro A - 1,700m: Good Baby canter/37.8. Listen barrier/38. Dragonfly barrier/36. Sea World * barrier/38. Super Five 42.5. En Lauder canter/39.

Sunny barrier/38.

Class 4 - 1,200m: Segar The Best canter/39.4. Lim's Admiral canter/41. Scrat 40. Bukit Subang canter.

Class 4 - 1,200m: D'Great Eminence canter/gallop. Blossoms Sequel barrier/39. Keepitconfidential barrier/37. Polo Boy canter/37. Teddy Bear 39.

Class 4 - 1,200m: Alan canter 41.

So The Thing canter. Germanic canter/39.3. Mr Dreyfuss 37.8. Sharon's Star 40. Chips 38.8.

Class 4 - 1,400m Remember Me 37. Arecibo barrier/35.7. Wellington Hammer * gallop. Talisman 41.

Class 4 - 1,400m: Arc Cara * 36.8.

Perfect Pearl canter/37.7. Powerful Fighter canter/38.

Class 5 - 1,200m: Dominate canter/39.3. Reysha canter/42.6. Booster/canter. Endurance canter/38. D'Great Battalion barrier/35.9. Mr Miura barrier/37. Perfect Prize 40.

Class 5 - 1,400m: Gold Kids 37.6. Trumps Up gallop. Wenona's Legacy canter/42.5. Twodollarmuppet 37.2. Suntzu 36.8. Bullish Luck pace work. Goldhill Princess barrier/35.9.

Open Maiden :- 1,400m: Big Ghost barrier/38. Hoffman barrier/37. D'Great World canter/37.7. Eclipse Force 37.2. D'Great Ares pace work.